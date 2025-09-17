TEPJF se reunirá con comisión presidencial de reforma electoral
La Comisión Presidencial, liderada por Pablo Gómez, invita a todas las magistraturas a participar en la planificación de foros para la reforma electoral en México.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral se reunirán con la comisión presidencial encargada de redactar la próxima reforma electoral.
La reunión sería el jueves en la Secretaría de Gobernación, de acuerdo con fuentes del tribunal.
El encuentro será por invitación de la comisión presidencial, que encabeza Pablo Gómez, a todas las magistraturas para que expongan sus puntos de vista de la reforma.
La Comisión tiene como propósito planear la realización de foros en todo el país para delinear la reforma en materia electoral propuesta por el Ejecutivo federal.
Sin embargo, hasta el momento, no todas las magistraturas han confirmado su asistencia al evento.
