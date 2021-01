Termina periodo de restricción en Jalisco; sigue aumento de contagios

Este domingo concluyo en Jalisco el periodo de restricciones impuestas a partir del 25 de diciembre de 2020 ante el incremento de contagios de Covid-19, sin embargo los efectos de este semiconfinamiento aún no son visibles y esta semana la ocupación general de camas pasó del 40.7% al 53% y las de Unidades de Cuidados Intensivos del 51% al 56.2%.

"Probablemente, con la llegada de la vacuna, inicie la última etapa de esta dura batalla, pero es la más difícil y no podemos bajar la guardia (...) Hoy termina la restricción de horarios para actividades en las noches y fines de semana, pero no las medidas de sanidad. Los próximos días serán cruciales para determinar los pasos a seguir que se evaluarán el 15 de enero en la mesa de salud y de reactivación económica", escribió el gobernador del estado, Enrique Alfaro, este domingo en sus redes sociales.

Señaló que aunque la positividad de las pruebas que se aplican para alimentar el sistema RadarJalisco bajó de 46.5% a 46.1%, aún se padecen las consecuencias de las reuniones decembrinas "que se reflejan a los 15 días, como así se verán los resultados de las medidas que aplicamos desde el 25 de diciembre hasta esta noche".

Según los datos presentados por el mandatario, la región Norte del estado es la que mayor saturación hospitalaria presenta, pues están ocupadas el 80% de las camas generales con las que cuenta, mientras que la región centro, donde se encuentra el Área Metropolitana de Guadalajara, es donde hay más ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (60.1%)

"Por ti, por quienes más quieres y por nuestro personal de salud que no ha descansado un solo día en la primera línea de batalla, arriesgando todo para salvar vidas, hagamos las cosas bien con el cubrebocas bien puesto, lavado constante de manos y distancia con otras personas", indicó el mandatario.

Por su parte, la delegación del IMSS Jalisco informó que ya inició el proceso de reconversión para habilitar 563 camas más para atender pacientes afectados por Covid-19, con lo que dispondrá de mil 853 camas en los 14 hospitales.