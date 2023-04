Tigre asegurado en Mazatlán está domesticado, dicen autoridades

A-AA+

CULIACÁN, Sin,. abril 5 (EL UNIVERSAL).- Con una alimentación diaria de tres kilos de carnes rojas y blancas, el joven tigre de bengala que fue asegurado por fuerzas federales, en un operativo en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, se le mantiene en cuarentena bajo vigilancia médica, en tanto no se resuelva la situación del felino.

Diego García Heredia, director del Zoológico de Culiacán, indicó que el animal, como de un año de edad, criado en forma domestica por seres humanos, no podrá ser incorporado a su naturaleza, puesto que no está acostumbrado a cazar.

Señaló que el felino se encuentra bien de salud, pero por protocolos se le debe mantener en cuarentena, en tanto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no define su destino, dado que este fue asegurado a bordo de la caja de una camioneta, atado con cadenas, la cual fue abandonada en una persecución.

García Heredia expuso que este joven tigre de bengala está acostumbrado a las personas, puesto que su crianza fue entre humanos, por lo que no puede ser incorporado a un ambiente natural donde estos animales viven y se desarrollan.

Indicó que su comportamiento es natural a simple vista se encuentran bien de salud y consume a diario, entre otros alimentos tres kilos de carnes rojas y blancas, por lo que se le mantendrá en cuarentena.



Así aseguraron al tigre de bengala

Hace dos días, elementos del ejército y la Guardia Nacional detectaron que los ocupantes de un convoy de tres vehículos se desplazaban de norte a sur, sobre la Maxipista Culiacán-Mazatlán, por lo que, al detectarlos, estos imprimieron mayor velocidad, por lo que se inició una persecución.

Entre los límites de Culiacán y el municipio de Elota los ocupantes de las tres camionetas descendieron y huyeron al monto, al verificar las unidades, descubrieron que, en la caja de una de ellas, se encontraba un tigre de bengala encadenado a un poste.

Las autoridades federales no han dado a conocer si lograron la captura de los ocupantes de las unidades Chevrolet Tornado, Dodge Ram y otra de tipo Suv, los cuales al abandonarlos vehículos se internaron al monte, seguidos por militares.