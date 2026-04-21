Tiroteo en pirámides de Teotihuacán: un atacante mexicano causó pánico

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El ataque en las emblemáticas pirámides de Teotihuacán que acabó con una turista muerta y otros 13 heridos —entre ellos un niño de 6 años y un adolescente de 13— fue una acción bien planificada por un mexicano de 27 años que actuó solo y era seguidor de acciones violentas en Estados Unidos, informaron el martes las autoridades.

Detalles confirmados

Entre sus pertenencias llevaba una fotografía modificada con inteligencia artificial en la que se lo veía junto a los agresores del ataque en la escuela secundaria estadounidense de Columbine en 1999, confirmó a The Associated Press un funcionario estatal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones.

Además, el inusual tiroteo en las turísticas ruinas arqueológicas del norte de Ciudad de México ocurrió cuando se cumplían 27 años de la masacre en esa secundaria de Colorado en la que murieron 12 estudiantes y unGuardi maestro.

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El atacante, identificado como Julio César Jasso Ramírez y procedente del sureño estado de Guerrero, llegó a Teotihuacán un día antes en un Uber, se alojó en un hotel y el lunes casi al mediodía, subido a la Pirámide de la Luna, comenzó a disparar a los turistas con un viejo revólver mientras en su otra mano sostenía una bolsa de plástico con 52 cartuchos calibre 38, explicó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes.

Jasso Ramírez preparó al detalle el ataque. "Adquirió armas, cuchillos, mochilas, guantes, lentes, todos los implementos que él consideraba le iban a ser de utilidad para para llevar a cabo su objetivo", dijo el fiscal.

La pistola era un revólver de los años 60. Le costó unos 2.300 dólares, agregó el funcionario basándose en información recopilada del atacante.

Acciones de la autoridad

Fueron 22 minutos de pánico. El agresor disparaba contra los turistas desde lo alto de la pirámide viendo a las fuerzas de seguridad acercarse a las que también atacó. Algunas personas se tiraron al suelo y permanecieron inmóviles intentando evitar llamar la atención del atacante, otras bajaron corriendo la pirámide mientras sonaban los disparos.

La Guardia Nacional trepó por la pirámide e hirió en una pierna al atacante. Al sentirse cercado se suicidó, dijo Cervantes mencionando las declaraciones de testigos.

En la mochila de Jasso Ramírez había un cuchillo, libros y "manuscritos presuntamente relacionados con hechos violentos que... pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999", explicó Cervantes sin mencionar explícitamente a la escuela de Columbine. Tampoco mencionó la fotografía manipulada con la cara del agresor junto a los atacantes de esa escuela estadounidense.

Pero el fiscal sí dijo que todo apuntaba a un "perfil psicopático del agresor, caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes".

Ataque sin precedentes

El ataque, ocurrido a menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol, conmocionó a México porque aunque el país está acostumbrado a la violencia vinculada de la delincuencia y el crimen organizado, no es habitual este tipo de escenarios de atacantes solitarios. Y mucho menos en lugares turísticos.

"El turismo en México no ha tenido nunca ningún problema", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. "El episodio de ayer, pues nos llama la atención para fortalecer la seguridad".

La mandataria agregó que debido a que "hubo influencia de actos que ocurrieron fuera de México, entonces también esto es importante para tomar medidas".

Este tipo de agresiones no son habituales en América Latina pero ocurren. Este mes las autoridades de Argentina vincularon a un adolescente que mató a un estudiante e hirió a ocho en una escuela de la provincia de Santa Fe con un fenómeno llamado "True Crime Community" (Comunidad de Crímenes Reales, TCC, por sus siglas en inglés) que nació en foros digitales creados tras la masacre de Columbine donde se discutían hechos violentos.

De ahí que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no sólo anunciara el reforzamiento de la seguridad física en zonas arqueológicas "y en los principales destinos turísticos del país" sino también un "patrullaje cibernético", ya que muchos jóvenes agresores suelen anunciar sus propósitos en redes.

Las emblemáticas pirámides de Teotihuacán, que recibieron 1,8 millones de visitantes extranjeros el año pasado, permanecían cerradas el martes, pero la presidenta dijo que reabrirían sus puertas el miércoles con nuevas medidas de seguridad.

Sin embargo, todavía en medio de la conmoción, un globo aerostático de los que suelen sobrevolar la zona arqueológica y que es de las mayores atracciones de los turistas tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia el martes porque quedó suspendido sin poder moverse ante la falta de corrientes de aire, explicó Julia Tapia, jefa de Protección Civil local.

Además de la mujer canadiense fallecida, siete de los heridos fueron alcanzados por los disparos y otras seis personas tuvieron lesiones de otro tipo. Todos se encuentran fuera de peligro, indicó la presidenta.

Los heridos eran seis personas de Estados Unidos, tres de Colombia, una de Rusia, una de Brasil, una de Holanda y una de Canadá, señalaron las autoridades.

"Sólo pensaba, ´sal de la línea de fuego´"

El estadounidense Greg Magadini de Boise, Idaho, uno de los turistas que estaba en lo alto de la pirámide de la Luna tras subir sus 200 escalones, recordaba el martes todavía impactado el miedo que sintió cuando escuchó un fuerte estruendo seguido de gritos.

"Lo único en lo que pensaba era 'sal de la línea de fuego, sal de la línea de fuego", contó a AP vía telefónica. "Éramos un blanco fácil".

El atacante se encontraba a unos 12 metros de distancia en la misma plataforma de la pirámide donde había unos 60 turistas. Magadini optó por saltar por una cornisa y ponerse a cubierto. Dos de sus amigos permanecieron en la plataforma tratando de esconderse mientras sonaban los disparos aparentemente indiscriminados.

El grupo de amigos salió corrieron por un campo detrás de la pirámide y ayudó a una mujer que se lastimó un tobillo al huir.

Magadini explicó que más tarde hablaron en el hospital con otros turistas que habían estado en la plataforma cuando comenzó el tiroteo y dijeron que, en un momento dado, el tirador puso música extraña y se burló de ellos diciendo que odiaba a los turistas.