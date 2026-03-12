Togo, pastor alemán, localiza víctimas en derrumbe CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Entre montones de concreto, polvo y varillas retorcidas, el

de

, unde línea de trabajo de cinco años, se convirtió en una pieza clave para localizar a lasdel colapso de un inmueble ocurrido el pasado 9 de marzo en la colonia Tránsito, sobre Calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.El canino forma parte de los binomios de rescate delde la Ciudad de México y, aunque lleva apenasen operaciones, ya ha participado enen estructuras colapsadas. En el derrumbe de San Antonio Abad 124, su participación resultó determinante para ubicar los cuerpos de tres trabajadores de la construcción que quedaron sepultados bajo los escombros.De acuerdo con los bomberos, solole tomó amarcar el punto donde se encontraban las. Aunque su entrenamiento está enfocado principalmente en la búsqueda de personas con vida, su instinto y preparación permitieron orientar a los rescatistas en medio de la compleja estructura derrumbada.Durante una recreación del operativo realizada por el equipo de rescate, elvolvió a mostrar cómolos restos del inmueble, desplazándose entre huecos y estructuras inestables hasta señalar eldonde debían iniciar las labores de remoción.El director general delde la Ciudad de México,, destacó la importancia del trabajo realizado por el binomio conformado pory su guía Donovan Millán, quienes, junto con otros dos elementos, integran laen rescates en estructuras colapsadas.Pérez Cova anunció que, ante los resultados obtenidos, buscarán conformar unade, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la capital en este tipo de emergencias."El trabajo de estos binomios representa unpara la ciudad en materia de rescate", explicó el funcionario, al recordar que el equipo cumpliráde operaciones en los próximos meses.A pesar de suoperativa,ya ha demostrado que supueden marcar la diferencia en escenarios de desastre. En el caso del derrumbe de San Antonio Abad, supermitió guiar a los rescatistas hacia las, ofreciendo certeza a las labores de búsqueda en uno de los momentos más difíciles de la emergencia.En medio de la tragedia, eldelrecordó que, detrás de cada operativo, también hayque ayudan a encontrar respuestas bajo los escombros.