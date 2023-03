Toman las instalaciones de la Prepa 6 de la UNAM; denuncian acoso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Este lunes las mujeres de la comunidad estudiantil a través del colectivo con frente feminista "FURIAS" tomaron las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6 "Antonio Caso", ubicado en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán, y terminará el domingo 17 marzo.

Las jóvenes demandan la apertura de carpetas de investigación a profesores, funcionarios del plantel y alumnos con denuncias formales de acoso, abuso, intimidación, agresiones.

Así como hostigamiento y violencia por motivos de género y asesoría a las víctimas, en seguimiento a las denuncias informales expresadas en múltiples vías, de manera que se reduzcan las barreras para su formalización, además de eliminar todo riesgo de revictimización.

También exigieron transparencia en los procesos de seguimiento, así como la innegociable aplicación de medidas de protección o precautorias que incluyan una suspensión de labores durante el proceso y la irrevocable aplicación de la sanción ante la gravedad de la falta referida como violencia de género.

Solicitan que la dirección ponga especial atención a los casos de violencia y acoso ejercidos por el profesor de dibujo Mendoza Pastor Gerardo y el profesor de educación física López Ruiz José Salvador.

Piden expulsión inmediata del plantel de acosadores y violadores

Las mujeres también piden el despido o expulsión inmediata a profesores, funcionarios del plantel y alumnos que hayan ejercido actividades de acoso, abuso, intimidación, agresiones, hostigamiento y violencia por motivos de género contra la comunidad estudiantil.

"Se exige el funcionamiento activo de la oficina de denuncias contra violencia de género, así como su colaboración con la o las colectivas feministas/sexo disidentes para asegurarse que se le dé seguimiento a las denuncias.

"Reapertura inmediata de los sanitarios debajo de la biblioteca del plantel, los cuales serán utilizados como baños para disidencias de género", refiere el texto.

Abundaron que las autoridades deben garantizar que estos baños tengan recurrente higiene, mantenimiento y conservación, así como que sean espacios seguros, libres de discriminación y violencia.

En un comunicado señalaron que queda totalmente prohibido el paso al personal docente, administrativo, directivo y otros empleados del plantel.

Solo permitirán acceso a mujeres a las instalaciones

Durante la toma se llevarán a cabo diversas actividades culturales dirigidas exclusivamente a personas del cuerpo estudiantil que se identifiquen como mujeres o estén dentro del paraguas trans no binario, por lo tanto, el acceso a la prepa solo será permitido para estas mismas.

Se mantendrá como un movimiento pacífico que no implique daño a las instalaciones, ni violentar a ninguna persona.

Las jóvenes exigen a las autoridades de la Prepa 6, que no haya ninguna represalia ante aquellos estudiantes que organicen o decidan participar en la toma del plantel.

Tampoco se deberá ejercer ningún acto de incriminación, intimidación, criminalización o acción que tienda a vulnerar o violentar de forma física, legal, académica, administrativa, psicológica o moral a cualquier miembro de la comunidad estudiantil que participe en el movimiento.

Detallaron que durante este periodo no podrán realizarse evaluaciones ni entrega de actividades y tareas académicas.

Indicaron que el salón A-110, será utilizado como espacio autónomo por y para las colectivas feministas.