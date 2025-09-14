logo pulso
Tormenta tropical Mario se fortalece en el Pacífico mexicano

Mario se desplaza hacia la península de Baja California

Por AP

Septiembre 14, 2025 06:46 p.m.
A
MIAMI (AP) — Mario, un sistema de tormentas que se desplaza sobre aguas abiertas en el Pacífico mexicano, ha vuelto a convertirse en tormenta tropical.

Todavía no hay avisos ni alertas costeras a pesar de que la tormenta ha ganado fuerza, indicó el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami. Mario se convirtió en tormenta tropical por primera vez el viernes, antes de debilitarse a depresión tropical unas pocas horas después.

La mañana del domingo Mario recuperó estatus de tormenta tropical. Horas después, el vórtice de la tormenta se encontraba a unos 35 kilómetros (20 millas) al este-noreste de la isla Socorro, y a unos 450 kilómetros (280 millas) al sur del extremo de la península de Baja California, en México.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de 75 km/h (45 mph), y se desplaza en dirección oeste-noroeste a 11 km/h (7 mph).

Se tiene previsto que la tormenta siga ganando fuerza hasta el lunes antes de empezar a debilitarse el lunes por la noche y el martes.

Mario se desplaza hacia la península de Baja California

