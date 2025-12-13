Trabajadores de limpia protestan tirando basura

Ciudad de México.- Trabajadores de limpia protestaron frente a oficinas de la Dirección de Administración de Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México, hasta donde arribaron con 12 camiones oficiales y vaciaron tres contenedores repletos de basura —equivalentes a unas tres toneladas de residuos— sobre la vía pública, lo que provocó un bloqueo total de la zona.

Lanzaron objetos contra cristales del inmueble, encendieron montones de desechos frente al edificio e ingresaron a las oficinas para accionar extintores en diferentes áreas.

El humo generado por la quema de basura y el uso de los extintores afectó a elementos policiales que participaban en el operativo; tres de ellos presentaron síntomas de intoxicación y recibieron atención inmediata.

La manifestación del personal perteneciente a la Sección 1 de Limpia y Transporte y al Sindicato Único (SUTGCDMX) derivó en daños en el edificio de Capital Humano y tres policías intoxicados, quienes fueron atendidos en el lugar por inhalación de humo y químicos de extintores.

La movilización ocurrió frente a las oficinas ubicadas en Fray Servando Teresa de Mier 77 y Bolívar, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde al menos 100 trabajadores denunciaron presuntas irregularidades atribuidas al director general de Capital Humano en la Ciudad de México, José Carlos Acosta, entre ellas la retención de dígitos sindicales correspondientes a la Sección 1, así como prácticas de subestimación, sometimiento y presunta corrupción.

Un trabajador que pidió el anonimato indicó que la protesta respondió a la falta de diálogo con Capital Humano.

"Llevamos meses esperando nuestros dígitos. No hemos tenido respuesta. Lo de hoy fue un aviso para que nos escuchen", señaló.

Otra integrante de la Sección 1 explicó que la asistencia fue menor debido a que la jornada coincidió con un día festivo para bodegas y campamentos. "Hoy vino una parte de los compañeros, pero el lunes vamos a venir todas las secciones. Queremos que nuestras demandas se atiendan ya", comentó.

Los manifestantes hicieron un llamado a trabajadores de otras secciones que también enfrentan retrasos en la entrega de dígitos y otras inconformidades laborales. "Somos muchos los que seguimos esperando. No es un favor, es un derecho. Hoy sólo avisamos que estamos unidos", manifestó un tercer empleado.