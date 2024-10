Trabajadores del PJF exigen no a la reelección de Rosario Piedra en la CNDH

Ante la posible reelección de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) se manifestaron esta tarde en el Senado de la República.

Decenas de protestantes exigieron sufragio efectivo, no reelección y aseguraron que quieren a alguien al frente de la CNDH que realmente ayude al pueblo y que no beneficie los intereses de partidos políticos.

"Tratan de imponer la reelección de Rosario Ibarra, esta persona nunca ha ayudado a los ciudadanos, cuida los intereses de su partido Morena. Queremos un titular de la CNDH independiente y no al servicio del Estado. Derechos Humanos sí, Rosario Ibarra no", expresaron.

Jorge Alejandro Pérez Luna, actuario e integrante del comité de diálogo de los 32 circuitos judiciales, calificó como "atentado" que senadores oficialistas quieran imponer a Rosario Piedra, a pesar de que no tiene la calidad moral para estar al frente de la Comisión.

"Los reclamos de la violencia no son atendidos, madres buscadoras no son recibidas por este personaje y aun así, la quieren volver a imponer por otro mandato, es decir, volverá a imperar en la CNDH el oscurantismo, la negligencia y el amiguismo", lamentaron.

También, denunciaron que políticos de la Cuarta Transformación no tienen información ni leyeron el contenido de la reforma y sólo "obedecen a sus amos de Palacio Nacional". Explicaron que, ante la llegada de la reforma, le pidieron a la titular de la CNDH que se pronunciara e interpusiera una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, sin embargo, declaró que no lo haría.

"En ese entonces cuando estaba Andrés Manuel López Obrador le dieron la instrucción de que no lo hiciera y así no lo hizo, aun cuando tantas voces se lo aclamaban. Claudia Sheinbaum se debe al pueblo, a los ciudadanos, se debe a la Constitución, no se debe a los amigos, esta gente está impuesta, no le importa destruir al país con tal de seguir sirviendo a sus intereses personales", afirmaron.

Con las consignas: "Señor, señora, no sea indiferente, México requiere justicia independiente", "ni nos vamos a mover ni nos vamos a callar, el poder judicial está de pie, está de pie", "no queremos ser la nueva Venezuela, por eso gritaremos hasta que les duela"; la energía y el ánimo de la base trabajadora se mantuvo por varias horas.

También mostraron carteles con las frases: "No a la reelección de Piedra", "transparencia en el manejo presupuestal", "no regresivo de los Derechos Humanos" y "no silenciar violaciones".

Reprueban ataque a trabajadoras del PJ en Chiapas

Durante la manifestación, Jorge Alejandro Pérez Luna, actuario e integrante del comité de diálogo de los 32 circuitos judiciales, aprovechó para reprobar los hechos ocurridos ayer 25 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, perpetrados por elementos de la Fiscalía General del Estado de esa entidad que accionaron armas de grueso calibre en contra de las compañeras funcionarias del PJF.

"Desmentimos totalmente la versión dada por diversos medios de comunicación locales, en los que relatan que se ejecutó una orden de aprehensión en ese hecho, toda vez que la actividad programada dentro de los actos de protesta e información a la población sobre los peligros de las reformas que se están llevando a cabo desde el legislativo, se trataba de una caravana de entrega de comida, víveres y trípticos informativos, a los familiares de personas internadas en el Hospital Civil Gómez Maza", afirmó.

Explicó que en dicha actividad sólo participaba mujeres funcionarias del PJF, de quienes refiere la policía que las "confundieron" y ninguna fue detenida.

Pidieron a las autoridades del CJF pronunciarse respecto de todas las acciones emprendidas por diversas corporaciones, en contra de las personas trabajadoras del PJF. Dijo que es evidente la escalada de represión y violencia en contra del personal, que van desde amenazas, hasta lesiones y, ahora disparos en su contra.

"Lo anterior, se relaciona con los actos de discriminación infligidos el día de ayer a compañeras y compañeros del comité de dialogo, quienes habían sido convocados por un grupo parlamentario para conocer sus inquietudes sobre la recién aprobada reforma de 'supremacía constitucional' y, no les permitieron el acceso al Senado de la República", aseguró Pérez Luna.