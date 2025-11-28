logo pulso
Tragedia en penal de Puerto Vallarta: Dos internos fallecen en explosión

La explosión en el penal de Puerto Vallarta resulta en la muerte de dos internos durante la madrugada.

Por El Universal

Noviembre 28, 2025 03:17 p.m.
A
Tragedia en penal de Puerto Vallarta: Dos internos fallecen en explosión

GUADALAJARA, Jal., noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Una explosión registrada la madrugada de este viernes en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta causó la muerte de dos internos; personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realiza los peritajes necesarios para determinar las causas del incidente.

La explosión ocurrió dentro del taller de reciclado del penal, donde los internos que laboraban en el turno nocturno realizaban separación de plásticos y tras la explosión se generó un incendio que pronto se extendió.

Personal del centro penitenciario activó los protocolos para que la brigada interna de Protección Civil iniciara la contención mientras se daba aviso a las autoridades.

Elementos de Servicios Médicos Municipales y de las unidades estatal y municipal de Protección Civil y Bomberos arribaron al lugar y encontraron envuelta en llamas un área de 160 metros cuadrados, donde comenzaron el combate, mientras la brigada interna trabajaba en otro frente para evitar que la carpintería del reclusorio ardiera.

Por su parte, los elementos de seguridad del penal evacuaron a los internos que trabajaban en el área afectada y se percataron de que dos se encontraban lastimados y dos más habían desaparecido; los heridos fueron enviados a recibir atención médica en el mismo complejo penitenciario, donde se determinó que no ameritaban hospitalización.

Tras lograr apagar el fuego, los brigadistas localizaron sin vida a dos de los internos que laboraban en el taller, por lo que se avisó a sus familiares sobre lo ocurrido.

El hecho también movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad del estado, la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional quienes mantienen un perímetro de vigilancia en el reclusorio localizado en la delegación de Ixtapa.

