Tragedia en Yucatán: Buzo muere en actividad ilegal

Las autoridades investigan la muerte de un buzo en actividades de pesca furtiva en Yucatán

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 05:32 p.m.
A
Tragedia en Yucatán: Buzo muere en actividad ilegal

DZILAM, Yuc.(EL UNIVERSAL).- Un buzo murió tras sufrir una descompresión frente a las costas de este puerto.

De acuerdo con información de la Policía Municipal de Dzilam de Bravo, el joven, identificado como Pablo D.P.G. de 27 años de edad, realizaba actividades de buceo en altamar, junto a su padre y hermano, cuando comenzó a presentar síntomas de descompresión hasta que finalmente perdió el sentido.

De inmediato regresaron al puerto y llevaron al buzo a la compañía pesquera donde laboran, donde fue subido a automóvil particular que lo trasladó a un hospital en Motul.

Al llegar presentaba signos vitales débiles por lo que fue ingresado de emergencia al hospital del Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS), pero falleció minutos después.

De acuerdo con vecinos y conocidos, la familia del joven se dedicaba a la pesca furtiva, actividad que viola las disposiciones de veda vigentes.

Hay que señalar que Dzilam de Bravo es un foco rojo por la pesca furtiva, delito que ha generado múltiples denuncias por parte de pescadores locales y ha derivado en operativos de las autoridades en esta zona costera.

Las autoridades investigan la muerte de un buzo en actividades de pesca furtiva en Yucatán

