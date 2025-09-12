Récord de JC Chávez que luce imposible para "Canelo" Álvarez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Es imposible hablar de los mejores boxeadores mexicanos de la historia sin hablar de Julio César Chávez y Saúl 'Canelo' Álvarez, quienes encabezan la lista y comparten el debate de ver quién fue mejor. Sin embargo, a pesar de la exitosa carrera del tapatío, hay un récord del 'Gran Campeón' que probablemente nunca podrá romper.

Hace 32 años, el 20 de febrero de 1993, Julio César Chávez peleó ante 132 mil 274 personas (extraoficialmente se dice que fueron más de 136 mil aficionados) en el estadio Azteca, en lo que se mantiene como la pelea con más aficionados dentro de un estadio en la historia del boxeo profesional.

Esa vez, el campeón del mundo en 3 diferentes divisiones de peso: superpluma, ligero y superligero, llevó a cabo su décima defensa del campeonato superligero del Consejo Mundial de Boxeo ante Greg Haugen, a quien mandó a la lona en dos ocasiones antes de que el combate sea detenido en el quinto asalto.

El próximo sábado 13 de septiembre, "Canelo" enfrentará a Terence Crawford en el estadio Allegiant, que sirve como hogar de los Raiders de Las Vegas y que fue sede del Super Bowl LVIII. Oficialmente, tiene capacidad para 65 mil personas; sin embargo, para esta primera función de boxeo se esperan más de 70 mil aficionados.

Sí, este estadio tiene el triple de capacidad que la T-Mobile Arena o el MGM Grand, otros escenarios donde Álvarez Barragán escribió su historia, pero aún queda mucha diferencia ante la hazaña histórica de Julio César Chávez en el Coloso de Santa Úrsula.