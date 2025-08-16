Trágico accidente en Autopista Siglo XXI
Cuatro personas pierden la vida en colisión vehicular en Michoacán
MORELIA, Mich., agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Resultado de un accidente de tránsito, cuatro personas murieron y seis más resultaron lesionadas sobre la Autopista Siglo XXI, en el estado de Michoacán.
La colisión de frente entre una camioneta de pasajeros y una comercial ocurrió en el tramo Taretan-Santa Casilda, ubicada en la transición de la zona fría con la Tierra Caliente.
En el lugar, cuatro pasajeros murieron y seis más, incluidos los conductores de ambos vehículos, quedaron heridos.
Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Uruapan, mientras que los fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Forense.
