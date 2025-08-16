logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El globo de papel más grande del mundo presume de 150 años

Fotogalería

El globo de papel más grande del mundo presume de 150 años

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Trágico accidente en Autopista Siglo XXI

Cuatro personas pierden la vida en colisión vehicular en Michoacán

Por El Universal

Agosto 16, 2025 08:45 p.m.
A
Trágico accidente en Autopista Siglo XXI

MORELIA, Mich., agosto 16 (EL UNIVERSAL).- Resultado de un accidente de tránsito, cuatro personas murieron y seis más resultaron lesionadas sobre la Autopista Siglo XXI, en el estado de Michoacán.

La colisión de frente entre una camioneta de pasajeros y una comercial ocurrió en el tramo Taretan-Santa Casilda, ubicada en la transición de la zona fría con la Tierra Caliente.

En el lugar, cuatro pasajeros murieron y seis más, incluidos los conductores de ambos vehículos, quedaron heridos.

Los lesionados fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Uruapan, mientras que los fallecidos fueron llevados al Servicio Médico Forense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trágico accidente en Autopista Siglo XXI
Trágico accidente en Autopista Siglo XXI

Trágico accidente en Autopista Siglo XXI

SLP

El Universal

Cuatro personas pierden la vida en colisión vehicular en Michoacán

Protesta de familiares frente a la FGE por caso Crematorio Plenitud
Protesta de familiares frente a la FGE por caso Crematorio Plenitud

Protesta de familiares frente a la FGE por caso Crematorio Plenitud

SLP

El Universal

Familiares de posibles víctimas del crematorio Plenitud se manifiestan ante la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, demandando transparencia y esclarecimiento del caso.

Paco Ignacio Taibo denuncia gastos absurdos en bodega del FCE en San Diego
Paco Ignacio Taibo denuncia gastos absurdos en bodega del FCE en San Diego

Paco Ignacio Taibo denuncia gastos absurdos en bodega del FCE en San Diego

SLP

El Universal

Tras la controversia, el FCE decide cerrar sus oficinas en San Diego y donar libros a instituciones.

Interés sin precedentes en motores eléctricos mexicanos para autobuses
Interés sin precedentes en motores eléctricos mexicanos para autobuses

Interés sin precedentes en motores eléctricos mexicanos para autobuses

SLP

EFE

El secretario de Economía de México revela un interés 10 veces mayor a la capacidad de producción actual en el extranjero.