Tráiler impacta camioneta de jornaleros en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, Tamps., diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- El choque de un tráiler de doble remolque contra una camioneta, en el municipio de Altamira, dejó un saldo de 4 personas muertas y 6 lesionadas, quienes eran jornaleros y se dirigían a la pizca de chile.

La tragedia ocurrió este viernes en la Carretera Federal 80 Tampico a Mante, a la altura del ejido Vega de Esteros.

Los primeros reportes indicaron que una camioneta negra tipo pick up estaba estacionada en el acotamiento, y en ella estaban personas que iban a la pizca de chile.

El fuerte impacto habría ocurrido debido a que el operador del tráiler no vio la camioneta, al no tener visibilidad, presuntamente por el clima que se registraba en el lugar.

Los jornaleros lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales, como el Rodolfo Torre Cantú de Altamira, y al Carlos Canseco de Tampico.