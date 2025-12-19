Transparencia, pilar de democracia

Ciudad de México.- En momentos en que la democracia y el multilateralismo enfrentan desafíos a nivel mundial, y cuando la violencia relacionada con el crimen organizado impacta a México, pero también a la Unión Europea (UE), la defensa de los derechos humanos, de los menores y de los periodistas, pero también la igualdad de género y el apoyo a los familiares de los desaparecidos se convierten en elementos clave de la relación entre los aliados.

Así lo subraya, en entrevista con El Universal, Kajsa Ollongren, Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, al concluir su visita a México, que se enmarcó en el Diálogo de Alto Nivel sobre el tema que sostienen anualmente las partes.

Explicó que Europa, como México, sufre el impacto de la violencia del crimen organizado y resaltó que "la seguridad constituye la base para inversiones seguras y la prosperidad", así como la importancia de atender el problema del reclutamiento de menores. "Cada menor salvado del reclutamiento es una inversión y no se deben escatimar esfuerzos al respecto", dijo.

"No hay duda de que los niveles de violencia y su impacto en las vidas de las personas son muy preocupantes; esa es la opinión de todas las personas con las que he hablado en México. La cuestión es cómo abordar mejor este problema, que en parte es compartido".

