Tras 19 meses minera recupera control total de la mina San Rafael

La mina San Rafael, ubicada en el ejido Higuera Larga en el municipio de Cosalá, que por 19 meses se mantuvo bloqueada por un pequeño grupo de trabajadores, fue desalojada y recuperado el total control de la misma por empresa Americas Gold and Silver, la cual anunció que se iniciará un regreso seguro a sus actividades.

Se dio a conocer que la empresa canadiense que opera esta mina, en donde se explota plata, plomo y zing, retorna a sus operaciones en los términos del acuerdo suscrito el pasado 6 de julio con el Sindicato Nacional Minero, teniendo como mediadores y testigos a funcionarios federales, entre ellos a la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

La empresa canadiense, que por espacio de 19 meses lucho por levantar el bloqueo de la mina San Rafael, agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por su interés en solucionar este conflicto.

Se hizo notar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó una inspección a la mina y dictaminó que no existen riesgos de seguridad industrial para el inicio de sus operaciones, ni los trabajadores han estado en condiciones laborales irregulares, como falsamente se había denunciado en repetidas ocasiones.

Americas Gold and Silver estableció que su compromiso es conducirse con estricto apego a la ley y con responsabilidad laboral y comunitaria, a fin de generar condiciones de bienestar para sus trabajadores y sus familias y recuperar en el municipio de Cosalá sus ingresos.

Dejó asentado que la actividad minera en dicho municipio representa casi el 70 por ciento del Producto Interno Bruto de la región, de ahí la importancia de que los 300 trabajadores regresen a sus fuentes de empleo y que sus familias recuperen su bienestar.

El año pasado, la empresa Americas Gold and Silver presentó ante la Fiscalía General del Estado denuncias contra 14 trabajadores, encabezados por el delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Yasser Beltran Kurico, a los que le imputo ser los responsables del bloqueo y saqueo de recursos minerales.

Los trabajadores que en enero del 2020 bloquearon los accesos, argumentaron que la empresa que opera el proyecto de Minera Plater de River Gold, S. de R.L, no da cumplimiento a las mejoras salariales, el cuidado de la salud de los mineros, ni cumple con el cuidado del entorno ecológico.