Tras caos, coordinador de programas supervisa vacunación en Oaxaca

Luego de que Oaxaca viviera jornadas de vacunación marcadas por la desorganización en la capital, filas de más de 24 horas para recibir las dosis contra el Covid-19, cancelaciones en 11 municipios conurbados de los Valles Centrales, protestas, bloqueos y hasta un conato de violencia frente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar federales, este sábado, Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, llegó a la entidad y acudió a supervisar el proceso en Santa María Atzompa, acompañado del gobernador Alejandro Murat y de Nancy Ortiz Cabrera, delegada federal en el estado.

La visita de García Hernández a Oaxaca se da luego de una serie de protestas de parte de Dante Montaño Montero, edil que llegó a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino gracias a la alianza PT-Morena, por la cancelación del proceso de vacunación el pasado miércoles, lo que lo llevó a manifestarse frente a las oficinas de Bienestar para exigir las vacunas y responsabilizar directamente a Nancy Ortiz Cabrera de "burlarse del pueblo de Santa Lucía".

Durante su estancia en Oaxaca, García Hernández, jefe directo de Ortiz Cabrera y de todos los llamados superdelegados en el estado, declaró que lo sucedido en Santa Lucía del Camino y el resto de los municipios donde se canceló la vacunación porque no llegaron las dosis, "fue una confusión" y el proceso está avanzando. "Se pospuso un día el proceso de vacunación, lo demás son malos entendidos que venimos a aclarar y ya", dijo.

Al respecto, el gobernador, quien el jueves pasado reconoció que el proceso era "un desastre" y que su gobierno ofreció estadios deportivos, el Centro de Convenciones y hasta el CityBus para evitar aglomeraciones, señaló que ahora la vacunación de adultos mayores está avanzando y agregó que están trabajando en coordinación los tres órdenes de gobierno.

"Este gran esfuerzo nace desde la base del gobierno, que tiene que ver con el gobierno municipal".

Ante ello, autoridades municipales de Atzompa puntualizaron que si la vacunación en la localidad es posible, es en gran parte gracias a la organización del cabildo y regidores, quienes coordinaron la aplicación de más de 2 mil dosis contra Covid-19. Incluso, una de las regidoras pidió al funcionario federal que se acepten sugerencias de los gobiernos municipal y estatal para agilizar la jornada de vacunación, sobre todo para que los adultos mayores no esperen en la fila por horas.

El jueves, Murat Hinojosa declaró en entrevista telefónica con Carlos Loret de Mola haber expuesto ante la Coordinación Nacional de Gobernadores (Conago) la desorganización con la que estaba fluyendo la jornada de vacunación en los Valles Centrales de Oaxaca, propiciando caos, entre los que destacan bloqueos carreteros encabezados por el edil de Santa Lucía del Camino, quien el pasado jueves fue encañonado por elementos de seguridad, presuntamente de la escolta de Nancy Ortiz, en medio de la trifulca y el intento de ingresar por la fuerza a las instalaciones de Bienestar.

Sobre el tema, la funcionaria destacó que se debe privilegiar la salud de los adultos mayores, a quienes se les aplicará la vacuna y descartó que el tema de la inoculación se esté politizando. "Fue un malentendido, la vacuna nunca se canceló", dijo.

Ayer viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si la funcionaria federal tiene escoltas a su cargo, será susceptible a una sanción; no obstante, Ortiz Cabrera negó que tenga guardaespaldas, pero no explicó quienes eran las personas que sacaron armas durante el enfrentamiento.