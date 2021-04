Tras cierre por Semana Santa, reabren playas y malecones en Yucatán

Luego de permanecer cerrado al público durante la Semana Santa para evitar contagios del Covid-19, finalmente a partir de este martes se pueden visitar los malecones tradicional e internacional de Progreso y se reabrieron varias de las playas de Yucatán.

Sin embargo, y aunque el domingo pasado se mantenía el cierre de playas, se reportó bastante afluencia de gente en restaurantes y uno que otro ´colado´ que brincaba las vallas toda vez que las altas temperaturas que imperaron todo el fin de semana fueron de registros arriba de los 40 grados centígrados.

Desde muy temprano, se podía ver a varios paseantes que comenzaron a arribar a estas populares playas del litoral yucateco. Los prestadores de servicios instalaron mesas, sillas y camastros para atender a los visitantes.

Cabe recordar que la medida de cerrar los accesos a las playas de Progreso fue del 26 de marzo al 11 de abril con el propósito de evitar un repunte considerable en los contagios y decesos por Covid.

Los accesos a los malecones amanecieron el lunes sin vallas metálicas, conos y cintas amarillas que fueron colocados desde el viernes 26 de marzo. El acceso al malecón tradicional es desde la calle 72 a la 80, pues desde la 60 a la 72 no hay vialidad debido a los trabajos de remozamiento que se llevan a cabo desde fines de marzo.

Ante estas intervenciones de mantenimiento urbano, solo medio malecón tradicional está abierto para el tránsito vehicular, pero toda la playa está libre para los visitantes.

Restauranteros de la zona comentaron que el domingo los paseantes que llegaron al puerto tuvieron acceso a la playa sin problema alguno y sin que fueran amonestados por los policías municipales.

No obstante las medidas para reducir el riesgo de contagio del Covid-19, mucha gente acudió a las playas debido al intenso calor aunque no pudieron bañarse.

Con la reapertura de malecones y puertos, los restauranteros y vendedores de los puertos del litoral yucateco esperan mejorar sus condiciones económicas y de empleo.