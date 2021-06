Tras comicios, buscará Morena reorganización

CIUDAD DE MÉXICO.- La dirigencia nacional de Morena comenzará a buscar la reorganización del partido a través de una ruta estratégica que permita al instituto político gobernar con una misma dirección.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que convocará a reunión a los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, para que junto con el Instituto Nacional de Formación Política, se logre la creación de una ruta para gobernar.

"El proyecto de Morena no sólo es electoral sino que busca la regeneración de la vida pública del país y eso lo vamos a lograr cuando todos nuestros representantes actúen apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Nuestras bancadas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales, así como los gobiernos estatales y municipales, deben tener características muy claras como la honestidad y el combate a la corrupción; vamos a tener un programa muy ambicioso que estará a cargo del Instituto Nacional de Formación Política", señaló Delgado.

Por ahora, ya se lleva a cabo el análisis de resultados electorales que obtuvo Morena, tanto en el proceso 2018 como en 2021.