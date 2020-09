Tras desalojo de activistas, piden comparecencia de Fiscalía y Codhem

Es inaceptable el desalojo violento de activistas de la visitaduría regional de Derechos Humanos de Ecatepec y detención de mujeres, hechos ocurridos el 11 de septiembre, afirmó la presidenta de la mesa directiva de la Legislatura mexiquense, Karina Labastida.

Por lo que es necesaria una explicación pública y la comparecencia de los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), Alejandro Gómez Sánchez, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) Jorge Olvera García, señaló la diputada local, quien ahora preside la mesa directiva de la Legislatura mexiquense.

"Estos hechos que se registraron y se difundieron en la red, sólo son resultado de la falta de atención por parte de las autoridades a los casos de violencia contra las mujeres y esto es un llamado de atención por el alto índice de impunidad que persiste en el Estado de México", aseveró Karina Labastida.

Para el gobierno federal, encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, "ha sido prioridad escuchar a las mujeres y entablar mesas de trabajo para conocer las necesidades de las mexicanas, en el Estado de México es una incongruencia que ante la toma de instalaciones de la visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, recurran al desalojo violento, y gracias a los videos se pueda conocer parte de la verdad de los hechos que son condenables", lamentó la legisladora mexiquense.

Los responsables de CODHEM Y FGJEM tienen que dar una explicación pública, ante los representantes del pueblo, reiteró Karina Labastida.

"No para justificar el actuar de su personal o su falta de sensibilidad de respeto a los derechos humanos, sino más bien para que no vuelva a suceder el exceso de autoridad", indicó la diputada morenista.

En tanto, activistas insistieron en que la ocupación de las oficinas de la Codhem en Ecatepec , no fue una toma violenta, sino más bien pactada.

Aunque en la "recuperación" la acción policiaca de entre 30 a 40 policías de investigación, rompieron las puertas para sacarlas del lugar, sin importar que una de las activistas tiene ocho meses de embarazo, por lo que la investigación es necesaria para dar con los responsables.

Karina Labastida destacó que el Estado de México, sigue ocupando uno de los primeros lugares en feminicidios y Ecatepec, se ubica en el primer lugar estatal de muertes violentas de mujeres.