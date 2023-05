Tras fin de Título 42, abren albergue para migrantes en Oaxaca

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., mayo 12 (EL UNIVERSAL).- A partir de este lunes 15 de mayo, en el municipio de San Pedro Tapanatepec, en el Istmo de Tehuantepec, volverá a instalarse un albergue humanitario para atender a los migrantes en su ruta hacia el norte del país, informó el presidente municipal, Humberto Parrazales.

Lo anterior, informó el edil, se hace bajo las instrucciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, por lo que Tapanatepec será sede de ese albergue humanitario donde los migrantes recibirán alimentos, medicinas, dormitorios y materiales de higiene personal.

Humberto Parrazales aclaró que en el referido albergue no se realizarán trámites migratorios como la entrega del Formato Múltiple Migratorio (FMM) y permisos provisionales, como ocurrió entre los meses de agosto a diciembre del año pasado.

El albergue humanitario se instalará sobre una superficie de una hectárea al lado de la cancha de futbol 21 de marzo donde el año pasado se instaló el módulo del Instituto Nacional de Migración (INM), donde fueron atendidos más de 300 mil migrantes de unas 88 naciones del mundo.

De acuerdo con las declaraciones formuladas por el edil a medios de comunicación, posteriores a un mensaje emitido en redes sociales, todos los gastos que se generen con la operación del albergue correrán a cuenta del gobierno de Oaxaca.

La operación del albergue en San Pedro Tapanatepec comenzará cuatro días después del fin del programa Título 42 en Estados Unidos, por lo que se espera un incremento del flujo migratorio en la frontera norte de México.

Los migrantes que se acojan a las condiciones del albergue humanitario de Tapanatepec solo podrán tender una estancia máxima de dos días, es decir, llegan, comen, duermen, descansan y se van, salvo las personas que requieran la atención médica.

Humberto Parrazales llamó a la población a que se sume en la atención a los migrantes que, aclaró, no vienen para quedarse. También pidió que se abstengan de venderles bebidas alcohólicas e invitó a la población que no eleve los precios y que ayuden con las tareas de limpieza.

"Nosotros esperamos que cada día lleguen a la población un promedio de entre 200 a 300 migrantes de Centroamérica, de Sudamérica y de otros continentes como de África y Asia, anhelan cruzar la frontera norte, pese a las advertencias de las autoridades norteamericanas", finalizó el munícipe.