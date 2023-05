Tras sismo de 3.0, el C5 explica por qué no sonó la alerta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El C5 recordó a la ciudadanía esta noche que las alertas sísmicas no se activan cuando el epicentro es dentro de la Ciudad de México. Esta noche se registró un temblor con magnitud 3.0, cuyo epicentro fue en la alcaldía Magdalena Contreras, según el Servicio Sismológico Nacional.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó que todo está en calma. "Estamos al pendiente ante cualquier emergencia".

Asimismo, Sismo Alerta Mexicana, un proyecto de divulgación sobre alerta sísmica, coincidió en que una alerta sísmica no puede emitirse cuando el epicentro del terremoto se encuentra dentro de la Ciudad de México debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas.

El sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de las ondas sísmicas generadas por un terremoto, para luego enviar una señal de alerta a las áreas afectadas antes de que las ondas más destructivas lleguen.

Sin embargo, cuando el epicentro se encuentra dentro de la CDMX, el tiempo que tardan las ondas sísmicas en viajar desde el epicentro hasta las áreas cercanas es tan corto que no permite que el sistema de alerta sísmica detecte y transmita la señal de alerta a tiempo. En otras palabras, las ondas sísmicas llegan a la ciudad prácticamente al mismo tiempo que la alerta, lo que hace imposible emitir una alerta sísmica efectiva en tales casos.



¿En qué casos sí se activa la alerta?

Los sensores del sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) monitorean las zonas de peligro sísmico, y reconocen sismos en un radio próximo a 90 km y su magnitud.

Con los datos que envían los sensores a cada ciudad se determina la distancia entre el sismo para decidir la difusión o no de la alerta sísmica.

De acuerdo con el SASMEX la alerta sísmica se activará:

1. Si en los primeros segundos de la detección sísmica al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida.

2. Dependiendo la estimación de energía del sismo.

3. Dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia a la ciudad a alertar:

a) Magnitud mayor a 5 que ocurra a no más de 250 km.

b) Magnitud mayor a 6 que ocurra a más de 350 km.

c) Magnitud mayor a 5.5 que ocurra a no más de 350 km. El alertamiento no se activa cuando ocurre lejos de la zona de cobertura de detección del SASMEX, está muy lejos de la ciudad a alertar o cuando las estimaciones de la energía del sismo no rebasan los niveles establecidos.