Trasladan a nueve reos de alta peligrosidad al penal federal de Villa Comaltitlán

Los internos llegaron a Tapachula en un Boeing 727 de la Guardia Nacional y fueron escoltados bajo un fuerte operativo

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 08:42 a.m.
A
Trasladan a nueve reos de alta peligrosidad al penal federal de Villa Comaltitlán

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Nueve reos de alta peligrosidad fueron traslados este miércoles del centro del país al penal federal número 15 de Villa Comaltitlán, en la región costa de Chiapas.

Los prisioneros llegaron vía aérea al aeropuerto internacional de Tapachula, a bordo un avión boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF.

Fuentes de seguridad reportaron que los reos fueron llevados después en vehículos blindados, bajo un fuerte despliegue de seguridad, al centro penitenciario.

En la movilización se involucraron elementos de custodia federal de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y de la Guardia Nacional.

El movimiento de presos de ayer fue el segundo traslado, realizado en menos de dos meses, de otras regiones del país a cárceles de Chiapas.

El 30 de septiembre, una treintena de sentenciados por delincuencia organizada y ligados a un grupo criminal ingresaron también al centro penitenciario de Villa Comaltitlán.

