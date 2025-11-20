Amaneceres gélidos en SLP: llega el Frente Frío 15

La Coordinación Estatal de Protección Civil alertó por el ingreso del Frente Frío número 15, que provocará un nuevo descenso de temperaturas en gran parte del estado durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las máximas alcanzarán 27°C en la Zona Centro y 33°C en la Huasteca, mientras que las mínimas bajarán a 9°C en la capital y 10°C en el Altiplano, donde existe probabilidad de heladas.

Protección Civil llamó a la población a prepararse para el frío y adoptar medidas preventivas para evitar afectaciones en la salud y en los hogares.

Entre las recomendaciones destacan:

Abrigo adecuado , utilizando varias capas de ropa.

Revisar y ventilar calentadores, estufas y chimeneas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Proteger tuberías y medidores de agua para evitar que se congelen.

Mantener hidratación constante , aun sin sensación de sed.

Consumir frutas con vitamina C .

Poner atención especial en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

La dependencia pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales y extremar precauciones ante el descenso térmico previsto para las próximas horas.