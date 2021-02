"Trato de no usar 'solidaridad' porque la agarró de bandera Salinas", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este jueves que trata de no usar la palabra "solidaridad" porque, recordó, fue la bandera que usó el expresidente Carlos Salinas de Gortari en su sexenio, que abarcó de 1988 a 1994.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal acusó que administraciones pasadas se apropiaron "hasta del lenguaje".

"El concepto 'solidaridad'. Es una palabra bellísima, 'solidaridad'. Yo ya trato de no usarla, pero a veces me cuesta trabajo, porque a ver ¿cuál es el sinónimo?, fraternidad, amor al prójimo; pero ¿por qué no solidaridad?, porque la agarró de bandera nada menos que Salinas. O sea, se apropiaron hasta del lenguaje".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador acusó que también se abusó de las palabras "cambio" e "independiente".

"Acuérdense ustedes como se hacían pasar por independientes y eran independientes del pueblo no del poder. Como la palabra 'cambio'. Nosotros tuvimos que agregarle, porque es una palabra muy fuerte, muy descriptiva, entonces no usarla, entonces tuvimos que agregarle 'cambio verdadero', porque la desgastaron al extremo.

"Por ejemplo, 'cambio estructural'. En las ciencias sociales hablar de un cambio estructural es hablar de una revolución, o sea, es una reivindicación popular y estos utilizaron el cambio estructural como sinónimo de privatización. Eran las reformas estructurales, la reforma energética era una reforma estructural ¿no?, la reforma fiscal, la reforma laboral, la reforma educativa, eran reformas estructurales. Y así otras. Se apropiaron, les decía yo hasta del lenguaje", aseveró.