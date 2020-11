Tren Maya, sin tener estudios de preinversión

El Tren Maya no cuenta con estudios de preinversión para la construcción de 18 polos de desarrollo a lo largo de los mil 500 kilómetros de su recorrido, aun cuando los mismos se comprometieron con comunidades indígenas de las distintas regiones por donde va a pasar la obra insignia de esta administración.

A la fecha, de acuerdo con informes de Fonatur y de la Secretaría de Hacienda, a los cuales tuvo acceso EL UNIVERSAL, la contratación de empresas especializas para realizar estos estudios no se ha realizado y tanto la ubicación como los costos, en qué consisten, tipo de construcción que requieren, población beneficiada, se desconocen y el gobierno la tiene reservada.

Desde noviembre de 2018, las autoridades gubernamentales solicitaron a la Unidad de Inversión de Hacienda 60 millones de pesos para estos estudios. Actualmente el monto se elevó a 248.4 millones de pesos.

Autoridades hacendarias le negaron a Fonatur esos 248.4 millones de pesos este año. Más tarde le aprobaron 150 millones, pero a octubre no ha ejercido un solo centavo, se ve en la página web de Observatorio del Gasto en Transparencia Presupuestaria.

No obstante, Fonatur tiene abiertos 15 expedientes en los que asegura que adjudicó de manera directa, sin mediar licitación, 15 contratos con costo de 34 millones 269 mil 478 pesos.

Los más importantes por los montos adjudicados sin mediar licitación y "pagados" son, de acuerdo con la dependencia:

Estudio de Disponibilidad de Suelo para Crecimiento Urbano del Polo de Desarrollo en la Ciudad de Mérida, Yucatán, por 4 millones 330 mil pesos, otorgado a Enrique Norten Arquitectos; el Proyecto de Plan Maestro para el Polo de Desarrollo del Tren Maya en Palenque, Chiapas, por 3 millones 847 mil adjudicado a Ecología y Acción Urbana; Estudios Preliminares Arquitectónicos Conceptuales para la Estación del Tren Maya en Mérida, Yucatán, por 3 millones 436 mil a Enrique Norten Arquitectos, y Anteproyecto Arquitectónico de Estación y Plaza Central del Tren Maya en Palenque, por 3 millones 411 mil pesos, adjudicado a DAFDF Arquitectura y Urbanismo, entre otros.

Solicitan 248.4 mdp

EL UNIVERSAL tuvo acceso a la solicitud de Fonatur en la que solicita 248.4 millones de pesos para los estudios citados, los cuales tendrán que estar listos a más tardar 31 de diciembre de 2021 y que consisten en obtener datos suficientes para determinar cuáles serían, a lo largo de la Ruta del tren Maya, las comunidades factibles de desarrollo.