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Tres hombres asesinados en Irapuato: uno era militar retirado

Entre las víctimas está un militar retirado; las autoridades detuvieron a dos sospechosos.

Por El Universal

Abril 26, 2026 07:11 p.m.
A
Tres hombres asesinados en Irapuato: uno era militar retirado

IRAPUATO, Gto., abril 26 (EL UNIVERSAL).- Dos motociclistas mataron a tiros a tres hombres que circulaban en una camioneta en el bulevar Paseo Solidaridad, en la salida de Irapuato a Salamanca.

Detalles confirmados

Las víctimas, entre ellas un militar en retiro, viajaban en una camioneta color gris con placas de Michoacán la tarde de este sábado 25 de abril, y a la altura de la colonia Rancho Grande fueron alcanzados por individuos armados.

Dos hombres bajaron de la camioneta para tratar de salvar su vida, sin embargo, los agresores los siguieron y remataron.

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La unidad presentaba al menos 50 impactos de arma de fuego y en el perímetro del ataque había múltiples cartuchos percutidos.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía General del Estado informó que dos fallecidos son Víctor y José y una tercera persona no ha sido identificada.

En los primeros registros del suceso en el lugar de los hechos se reveló que uno de los fallecidos pertenecía a las Fuerzas Armadas.

En un operativo de búsqueda de fuerzas estatales y federales, posterior al ataque, se logró la detención de dos individuos que podrían estar ligados con el triple homicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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