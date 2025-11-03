logo pulso
Nacional

Tres individuos, incluido 'Tortuga', vinculados a proceso por delitos contra la salud

Un juez vincula a proceso a tres personas, entre ellas 'Tortuga', por delitos contra la salud y posesión de armas

Por El Universal

Noviembre 03, 2025 03:19 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez vinculó a proceso a tres personas identificadas como Ernesto Enrique, Jorge Luis y Julio César, "Tortuga", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con las investigaciones elementos de la Guardia Nacional (GN), arrestaron a los hoy imputados en Hermosillo, Sonora, a bordo de un vehículo, luego de una persecución; además, aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba y el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sonora, con residencia en Hermosillo, decretó la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.

