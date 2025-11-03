Tres individuos, incluido 'Tortuga', vinculados a proceso por delitos contra la salud
Un juez vincula a proceso a tres personas, entre ellas 'Tortuga', por delitos contra la salud y posesión de armas
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez vinculó a proceso a tres personas identificadas como Ernesto Enrique, Jorge Luis y Julio César, "Tortuga", por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud en la modalidad de posesión de drogas con fines de comercio, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con las investigaciones elementos de la Guardia Nacional (GN), arrestaron a los hoy imputados en Hermosillo, Sonora, a bordo de un vehículo, luego de una persecución; además, aseguraron dos armas cortas abastecidas, 17 cartuchos, dos cargadores, mil 415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de clorhidrato de cocaína.
El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba y el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Sonora, con residencia en Hermosillo, decretó la vinculación a proceso, prisión preventiva y dos meses de plazo para la investigación complementaria.
no te pierdas estas noticias
Tres individuos, incluido 'Tortuga', vinculados a proceso por delitos contra la salud
El Universal
Un juez vincula a proceso a tres personas, entre ellas 'Tortuga', por delitos contra la salud y posesión de armas
Profeco celebra 49 años de la Revista del Consumidor con estudios detallados
El Universal
Detalles sobre los análisis de cacahuates japoneses y pinturas arquitectónicas en la Revista del Consumidor
Claudia Sheinbaum Pardo promete reforzar seguridad y justicia tras asesinato en Uruapan
El Universal
Tras el cobarde homicidio en Uruapan, Claudia Sheinbaum Pardo asegura que se trabajará incansablemente por la paz y justicia en el país.