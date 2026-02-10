logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Nacional

Trevilla llama a unidad nacional

Las Fuerzas Armadas son siempre leales, resalta el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo

Por El Universal

Febrero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Trevilla llama a unidad nacional

Ciudad de México.- En el marco del 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, acto que fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llamó a la unidad de todos los mexicanos para enfrentar, de manera conjunta, las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias y la seguridad del país.

Desde la Plaza de la Constitución, y como único orador en este evento, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, dijo que la lealtad es un valor esencial no sólo de las Fuerzas Armadas sino de toda la nación, al señalar que "la permanencia y viabilidad del Estado mexicano, firme en su soberanía, íntegro en su conformación e inmutable en su independencia", dependen de ese principio.

"Hoy que se celebra el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, me honro en resaltar que (...) los mexicanos somos privilegiados de haber nacido en una tierra vasta y generosa, forjados por valores como el patriotismo que nos une, la solidaridad que nos sostiene y la valentía para enfrentar cualquier amenaza a nuestro porvenir", expresó.

Trevilla Trejo recordó que la Marcha de la Lealtad, realizada el 9 de febrero de 1913, quedó en la memoria colectiva cuando los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, en defensa del orden constitucional frente a la sublevación antimaderista.

Al citar al historiador José Cayetano Baladés, destacó que aquellos cadetes "defendían, en efecto, no sólo el honor del soldado y la Constitución. Defendían también el decoro y el nombre de México, la vida y la jerarquía del presidente constitucional".

El titular de Sedena hizo un repaso por diversos episodios históricos —como la Independencia, la intervención estadounidense de 1846, la gesta de los Niños Héroes, la Batalla del 5 de Mayo, la Revolución Mexicana y la defensa del puerto de Veracruz en 1914— para destacar que, en cada adversidad "la lealtad del pueblo de México es la fortaleza de la patria".

Por ello, convocó a la unidad nacional: "Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todos los mexicanos para que juntos, sociedad, gobierno y Fuerzas Armadas, con absoluta lealtad, afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México".

