Trump acusa a autoridades de Chicago de oponerse a despliegue de Guardia Nacional

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago deberían ser encarcelados por oponerse a su despliegue de tropas de la Guardia Nacional para su ofensiva contra la inmigración y la delincuencia en la tercera ciudad más grande del país. Los funcionarios aseguraron que no se dejarán intimidar.

El mandatario hizo el comentario en una publicación en redes sociales, el más reciente ejemplo de sus audaces llamados a que sus oponentes demócratas sean procesados o encarcelados —un cambio frente a las añejas tradiciones de que el Departamento de Justicia mantenga su independencia de la Casa Blanca.

Trump escribió en la plataforma Truth Social que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker "¡deberían estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE!" en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

De momento no estaba claro a qué se oponía Trump.

Johnson escribió en la red social X que "esta no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte". En esa misma plataforma, Pritzker expresó: "No daré un paso atrás. Trump ahora pide el arresto de representantes electos que controlan su poder. ¿Qué más le queda en el camino hacia el autoritarismo total?"

Ante la pregunta de qué delitos creía el presidente que Pritzker y Johnson habían cometido, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, no pudo identificar ninguno, pero aseguró que "tienen las manos manchadas de sangre" y refirió a informes del Departamento de Policía de Chicago que al menos cinco personas fueron asesinadas y 25 baleadas durante el fin de semana.

"En lugar de tomar medidas para detener el crimen, estos bufones obsesionados con Trump prefieren permitir que la violencia continúe y atacan al presidente por querer ayudar a que su ciudad sea segura nuevamente", subrayó Jackson.

Tropas de la Guardia Nacional de Texas están posicionadas fuera de Chicago a pesar de que el estado y la ciudad interpusieron una demanda para bloquear el despliegue.

La misión de las tropas no está clara, pero el gobierno federal ha emprendido una agresiva operación migratoria en Chicago.

Trump ha llamado a Chicago un "infierno", aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios. Han surgido protestas fuera de un centro de detención en el poblado de Broadview, cerca de Chicago.

Una mujer en Chicago fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el fin de semana después de que ella y un hombre fueran acusados de usar sus vehículos para golpear y luego acorralar el vehículo del agente. El agente salió de su coche y realizó cinco disparos en dirección de Marimar Martínez, de 30 años.

Martínez y Anthony Ruiz, de 21 años, están acusados de agredir con violencia a un agente federal y se ordenó su liberación el lunes en espera de juicio. El abogado de Martínez, Christopher Parente, afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la narrativa del gobierno federal sobre sus acciones.

El comentario de Trump se produjo mientras el exdirector del FBI James Comey comparecía ante un tribunal de Virginia, declarándose inocente en un caso que ha intensificado las preocupaciones sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia contra los adversarios de Trump.

Durante su campaña presidencial de 2024, en un momento en que enfrentaba investigaciones penales y civiles, Trump dijo a sus seguidores: "Soy su venganza".

El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones penales este año contra el senador de California Adam Schiff, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York. Los tres, todos demócratas, han negado cualquier delito y dicen que las investigaciones son políticamente motivadas.

Pritzker, uno de los críticos más feroces de Trump, ha llamado al presidente un "aspirante a dictador", comparándolo con el presidente ruso Vladímir Putin. El gobernador ha insinuado que Trump, quien ha amenazado a Chicago con una fuerza apocalíptica, sufre de demencia.

Pritzker, considerado como un posible contendiente para la Casa Blanca en 2028, ha luchado enérgicamente contra cualquier intervención federal junto con Johnson, diciendo que no es deseada ni necesaria en Illinois o Chicago.

"Ciertamente hay mucho más sucediendo en el mundo como para que él envíe tropas a Chicago", dijo Pritzker a The Associated Press en agosto durante una visita a un vecindario del sur de Chicago, donde también estaba presente un videógrafo de campaña. "Debería centrarse en algunos de los problemas más grandes".

Pritzker alega que Trump está tratando de militarizar las ciudades para afectar el resultado de las elecciones de 2026 al obstaculizar los esfuerzos de votación en bastiones demócratas como Chicago.

El heredero de la fortuna del hotel Hyatt busca un tercer mandato como gobernador el próximo año y ha evitado preguntas sobre ambiciones más altas. Pritzker fue uno de los considerados como compañero de fórmula para la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris en 2024.

Trump ha señalado con frecuencia a Chicago e Illinois porque tienen algunas de las protecciones más fuertes para inmigrantes en el país. Ambas son jurisdicciones "santuario", que limitan la cooperación entre la policía y los agentes federales de inmigración.

Johnson, un alcalde en su primer mandato, ha fortalecido aún más esas protecciones con órdenes ejecutivas, incluida una que prohíbe a los agentes de inmigración usar terrenos de propiedad de la ciudad como áreas de preparación para operaciones. Considera las acciones de Trump inconstitucionales.

Johnson ha acusado a Trump de librar una guerra contra Chicago y de tener una "animadversión" hacia las mujeres y las personas de color. Casi una tercera parte de los 2,7 millones de habitantes de Chicago son negros y aproximadamente un tercera parte son hispanos.

"Es un monstruo", dijo Johnson a los periodistas en mayo. "Punto".