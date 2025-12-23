Trump sufre derrota: Corte Suprema prohíbe Guardia Nacional en Illinois
Trump ve frustrado su intento de desplegar tropas en Chicago al ser rechazada la solicitud por la Corte Suprema.
WASHINGTON, EU, diciembre 23 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Derrota para Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una solicitud para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Illinois, específicamente en Chicago, a pesar de las firmes objeciones de las autoridades locales, informó NBC News.
La decisión dividió a los seis jueces conservadores de la Corte Suprema: tres a favor y tres en contra del despliegue. Los tres jueces liberales se alinearon con quienes se oponían.
Aunque la decisión es preliminar y solo afecta a Chicago, probablemente reforzará los argumentos de quienes rechazan el despliegue de tropas en otras ciudades, incluyendo Washington, D.C., ante los tribunales.
La controvertida decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en Chicago se basó en la evaluación de su administración de que la ciudad y sus alrededores se estaban hundiendo en el caos y la anarquía. Sin embargo, autoridades locales, como el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, acusó al presidente de tener un motivo oculto: castigar a sus oponentes políticos.
En documentos judiciales, el Estado y Chicago argumentaron que la invocación de la ley federal por parte de Trump era injustificada y que sus acciones también violaban la Décima Enmienda de la Constitución, que limita el poder federal.
