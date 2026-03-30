Uber, DiDi e InDrive inician diálogo con autoridades

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Las plataformas digitales de movilidad

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, integrantes de, fueron recibidas el pasado jueves por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de la Secretaría de Gobernación (Segob), para iniciar unorientado a construir una solución viable para la operación de todas las modalidades de movilidad en losdel país.La reunión marcó el inicio formal de unaen la que las plataformas digitales de movilidad y las autoridades trabajarán conjuntamente en el diseño de soluciones en materia deen, que pongan en el centro delal usuario y su derecho a elegir, y a los conductores y su derecho a trabajar libremente.Para las empresas que forman, estarepresenta un paso importante, ya que por mucho tiempo han manifestado la"Si bien se busca unade largo plazo, hoy apremia encontrar una solución inmediata en virtud de que nos encontramos a menos de 80 días del inicio de la, y losdel país serán la puerta de entrada de millones de visitantes de México y del mundo", indicó, en un comunicado.En ese sentido, consideran que es fundamental avanzar en una solución eficaz en términos de, seguridad yagradece lay participará en estas mesas con, basadas en evidencia y en ladel sector en cientos de ciudades yalrededor del mundo.El objetivo es garantizar que losya sean turistas, viajeros de negocios, personas con movilidad limitada o familias, cuenten con opciones deEl sector confía en que este proceso dederivará enquelas partes.