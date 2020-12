Ubican a cuatro perros con Covid-19 en la CDMX

La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) confirmó que en México hay cuatro mascotas detectadas con Covid-19, mismos que tuvieron contacto directo con alguna persona diagnosticada con esta enfermedad.

Se trata de cuatro canes que no presentaron síntomas, sus pruebas fueron analizadas por el personal de Senasica en el laboratorio de bioseguridad nivel tres de la CPA, ubicado en Palo Alto, Cuajimalpa, y dieron como resultado cuatro casos positivos en cinco perros en el Área Metropolitana de Ciudad de México, los cuales no tienen relación entre ellos y no mostraron signos graves de la enfermedad.

La primera identificación del SARS-Cov-2, detalló la Sader, se realizó el día 27 de abril en dos perros de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México por la prueba molecular de RT-PCR.

Añadió que el 13 de agosto, se detectó el segundo caso positivo a COVID-19 en un perro de cinco años en la alcaldía Cuauhtémoc.

El tercer caso se registró en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, en un canino de la raza Husky Siberiano de cinco meses de edad.

Y el cuarto caso se confirmó hay, en un perro de la raza Dachshund, en la alcaldía Iztacalco en la Ciudad de México.

Además, detalló que la Senasica ha analizado 25 muestras sospechosas en su laboratorio de alta bioseguridad, pero solo cuatro salieron positivos.

Cabe recordar que, desde abril pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a médicas y médicos veterinarios del país, con el objetivo de prevenir y detectar posibles casos de Covid-19 en animales expuestos a personas contagiadas.

¿Qué hacer en caso de sospechas de Covid-19 en mascotas? La secretaria de Agricultura indicó que las medidas señalan que los médicos veterinarios deben considerar en la historia clínica de la mascota los antecedentes de Covid-19 en los propietarios y orientarlos para que las personas que han contraído esta enfermedad limiten su acercamiento a los animales, tal como lo haría con otras personas.

En el supuesto de que los médicos veterinarios tengan sospecha de un contagio del virus hacia animales, deben notificar a la Comisión México Estados para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los Animales (CPA) del Senasica, al teléfono 800 751 2100 o a través de la aplicación AVISE desde su teléfono móvil.

La dependencia federal recomienda que las personas enfermas de Covid-19 limiten el contacto con animales y los mantengan en condiciones de limpieza. En caso de que presenten afecciones respiratorias, proporcionen al médico veterinario toda la información necesaria.

También, hizo hincapié en que la comunidad no debe tener alarma, ya que los animales son víctimas accidentales del SARS-CoV-2 cuando están en contacto estrecho con personas infectadas de Covid-19, en virtud de que no existe ninguna evidencia científica de que perros y gatos representen un riesgo de mantenimiento y diseminación de virus hacia las personas.

Zonas de alarma. En un comunicado, la Sader informó que la vigilancia epizootiológica realizada por el Senasica es a nivel nacional y que a la fecha se han atendido 25 notificaciones por sospecha de la enfermedad: 16 en perros, siete en gatos, una en un tigre de zoológico y otra en un cuyo.

Las notificaciones se han originado en 12 estados: ocho en la Ciudad de México, cuatro en el Estado de México, dos en Jalisco, dos en Morelos, dos en Veracruz y una por cada uno de los estados siguientes: Baja California, Chiapas, Hidalgo, Querétaro, Nayarit, Oaxaca y Yucatán.