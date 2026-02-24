UBS: operativo que causó muerte de El Mencho marca cambio en seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 24 (EL UNIVERSAL).- El operativo del gobierno federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), representa una señal clara del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum con la seguridad pública y marca un viraje respecto a la estrategia de su antecesor, consideró UBS.

UBS analiza operativo y cooperación bilateral

De acuerdo con el análisis del banco suizo, el operativo realizado por fuerzas armadas mexicanas el pasado fin de semana, en el que también se utilizó inteligencia estadounidense, evidencia una mayor cooperación bilateral en materia de seguridad y subraya el abandono de la política de "abrazos, no balazos" impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Para UBS, el hecho ha sido bien recibido por autoridades en Estados Unidos y podría convertirse en un factor favorable para México de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El banco apunta que el país ha logrado avances medibles en la reducción de flujos migratorios y en el envío de fentanilo hacia territorio estadounidense, elementos clave en la relación bilateral y en las negociaciones comerciales.

Impacto y riesgos tras la muerte de El Mencho

El reporte destaca que la disposición del actual gobierno para enfrentar de manera directa al narcotráfico podría fortalecer la posición de México en la mesa de negociación del acuerdo comercial. En ese contexto, la muerte del líder del CJNG no solo tiene implicaciones en materia de seguridad interna, sino también en la dinámica política y económica con su principal socio comercial.

Sin embargo, UBS advierte que el alcance de las consecuencias internas sigue siendo incierto. Como muestra, señala los actos violentos atribuidos al CJNG en alrededor de 20 estados del país en menos de 24 horas posteriores al operativo, lo que evidencia la capacidad de reacción del grupo criminal y los riesgos de un reacomodo de fuerzas.

El banco recuerda que, históricamente, los vacíos de poder dentro de los cárteles han derivado en episodios de alta violencia. Como antecedente, menciona el incremento significativo de los índices delictivos durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando la confrontación frontal contra el crimen organizado detonó disputas internas y fragmentación de grupos.

Asimismo, subraya que, tras ese periodo, los presidentes Enrique Peña Nieto y López Obrador redujeron la intensidad de las acciones directas contra los cárteles, optando por estrategias distintas en materia de seguridad.

En este escenario, UBS dijo que la administración de Sheinbaum parece apostar por una política más activa y coordinada con Estados Unidos en el combate al narcotráfico. No obstante, el impacto final en la estabilidad interna dependerá de cómo se gestione el posible reacomodo criminal y de la capacidad del Estado para contener eventuales repuntes de violencia en los próximos meses.