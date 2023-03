UIF revela a detalle "30 contratos de la trama de García Luna"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló a detalle el esquema de empresas encabezadas por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, para sacar dinero de México rumbo a Florida, Estados Unidos y a Barbados.

En conferencia de prensa que se lleva a cabo en el llamado "búnker" que mandó construir García Luna, el titular de la UIF presentó un informe llamado "Los 30 contratos del trama de García Luna", en donde se detallan los contratos gubernamentales en materia de seguridad que se otorgaron a empresas ligadas a García Luna de 2006 a 2018 y el cual.

Indicó que de 2006 a 2012 se suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna por 316.6 millones de dólares, y del periodo 2012 al 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se suscribieron 19 contratos con estas empresas por 410.1 millones de dólares y 363.8 millones de pesos.

Detalló que la empresa NUNVAK Inc recibió contratos por 448.8 millonésima de dólares y 337.2 millones de dólares, NUNVAK Technologies Inc. obtuvo contratos por 208.8 millones de dólares, Nice Systems Ltd. contratos por 69.1 millones de pesos y Glac Security Consulting Technology Risk Management SC por 26.6 millones de pesos.

"Esas operaciones que están ahí señaladas ese dinero salió de México rumbo a Barbados, y de Barbados a Florida todo es torrente (...) aquí tenemos la utilización por parte de García Luna y su entorno más próximo de una estructura corporativa que tiene su asiento en Florida", dijo.

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez señaló que a través de la empresa NUNVAK el ex secretario de Seguridad Pública recibió dinero para instalarse en Florida.

"Cuando García Luna llegó a Florida buscando la residencia y posteriormente la naturalización, directamente esta empresa NUNVAK le dio 10 millones de dólares para los gastos de instalación", agregó.