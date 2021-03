Un 10% de fallecidos por Covid-19 murieron en sus casas: Salud CDMX

La secretaria de Salud capitalina, Oliva López Arellano, reveló que 10% del total de fallecidos por el Covid-19 ocurrió en sus hogares, "aunque antes fueron atendidos en los hospitales, pero ellos o sus familiares decidieron irse a casa. De allí que no tuvimos escenas como en otros países", sostuvo.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Salud del Congreso local, la encargada de la política sanitaria de la capital, acompañada del titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, advirtió que continúa el riesgo de un repunte de contagios.

Incluso, aceptó que pudiera ocurrir la llamada Tercera Ola de Covid-19, que ya ocurre en algunos países de Europa, "por lo que es importante no bajar la guardia, evitar aglomeraciones, así como reuniones con la familia o amigos. El riesgo de un nuevo repunte sigue latente", enfatizó.

Sin embargo, destacó que "puedo decir que dentro de todo lo malo que ha traído la pandemia, ya contamos con experiencia, con personal capacitado, infraestructura y, sobre todo, con vacunas, lo que ayudará en gran medida a que no repitamos lo que ya vivimos", dijo.

Aunque presentó gráficas, cuadros y demás información ya conocida, no dejó satisfechos a los legisladores.

A las 9:17 horas que abrieron la señal por las redes sociales, López Arellano era acompañada por la presidenta de dicha Comisión, la morenista Lourdes Paz Reyes, y conectados ocho de los nueve diputados locales que conforman dicho grupo de trabajo.

Antes de leer su mensaje inicial la funcionaria, el diputado del PANA, Federico Döring Casar, exigió guardar un minuto de silencio por las personas que han fallecido a consecuencia del Covid-19, lo cual fue aceptado por los asistentes a la comparecencia.

Esto fue aprovechado por la coordinadora de Morena, Martha Ávila Ventura, para pedir que una vez concluido el minuto de silencio, "demos otro minuto de aplausos a médicos y personal de hospitales y clínicas que han enfrentado la pandemia en la primera línea", lo cual también fue aceptado por los legisladores.

Posteriormente, López Arellano procedió a mencionar que la estrategia establecida por el Gobierno capitalino, desde el 27 de febrero que detectado el primer caso de Covid-19, "ha sido la indicada, pero la movilidad, el ambulantaje y las enfermedades previas, como el sobrepeso y obesidad, entre otros padecimientos, contribuyeron a agravar la situación", sostuvo.

Con láminas informativas, la funcionaria reiteró que el Covid-19, "como todos lo sabemos, es una enfermedad nueva, de la que nada sabíamos. Pero ahora nos permitió acumular conocimientos científicos, nuevas herramientas, la forma de transmisión, prevención, en fin, todo nuestro trabajo no ha sido en vano. Ya conocemos mucho de ella", enfatizó.

Destacó que hasta el momento ya suman más de 850 mil adultos mayores vacunados, "y son aplicadas como las vamos recibiendo, las aplicamos de inmediato", sostuvo.

Empero, reconoció que persiste el riesgo del repunte de contagios, "es una realidad. Lo importante es no bajar la guardia. Seguirá la vigilancia. No dejaremos está dinámica, pues ya bajó hasta el 14% de los contagios con respecto a enero pasado", afirmó.

Aceptó que al registrarse el primer caso de Covid-19 en México, el 27 de febrero del 2020, "no le dimos el valor al cubrebocas, incluso, si recuerdan fue el doctor Mario Molina el que lo comentó. Por esas fechas, considerábamos que era una enfermedad leve, pero conforme pasó el tiempo, establecimos su gravedad", dijo.

Sobre la posibilidad de que llegue la "Tercera Ola", que ya ocurre en algunos países de Europa, "claro que debemos estar preocupados, pero más debemos estar ocupados, por lo que debemos evitar las aglomeraciones, las reuniones familiares o de amigos. El riesgo de un nuevo repunte sigue latente", insistió.