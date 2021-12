Un despropósito comparar el conflicto del CIDE con el 1968: AMLO

Ante el conflicto que se mantiene en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay quienes buscan comparar las diferencias que hay en la institución con el movimiento estudiantil de 1968.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló la comparación como "un despropósito", además que lo están planteando académicos como Sergio Aguayo y escritores de medios de comunicación.

"Es mucha deshonestidad intelectual porque no se puede decir ignorancia. Porque es gente que sabe de procesos políticos, son hasta doctores en Ciencia Social. ¿Cómo no van a saber distinguir y diferenciar una cosa con otras?

"Pero es un acto de deshonestidad intelectual con el coraje porque como eran los intelectuales predilectos del régimen; del régimen de corrupción, del régimen de injusticias y de privilegios, ahora están molestos con nosotros. Claro que los maestros y los muchachos del CIDE tienen derecho a manifestarse.

"Y con todo respeto al finado Corona del Rosal, cómo va a ser lo mismo que Claudia Sheinbaum. Y con todo respeto al finado Díaz Ordaz, ¡no! No se miden, y que se manifiesten y le sugiero a Claudia (Sheinbaum) que cuando se manifiesten los del CIDE no haya un solo policía, que no haya nadie, que ejerzan a plenitud su derecho de manifestación", dijo López Obrador.

López Obrador pidió que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a cargo de María Elena Álvarez-Buylla, siga tratando el asunto y ofreciendo diálogo.

"Nada más que no se agarren estas cosas solo por las diferencias que tienen con nosotros, que se vea lo académico, que se trate, si hay problemas, lo relacionado con los maestros, con los alumnos, lo relacionado con el funcionamiento de este Centro", agregó López Obrador al señalar "oportunismo extremo" en movimientos como el feminista.

"No conozco al director del CIDE ni me meto en eso, ya tengo bastante trabajo, pero ya los estoy viendo venir. Andrés Manuel Días Ordaz ¡Safo!", expresó.