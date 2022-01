Un exfuncionario se hizo cirugía plástica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que un ex alto funcionario del gobierno federal, de quien no dio su nombre, con cargo al erario se sometió a una cirugía plástica para que le dejaran "la naricita como la del presidente Peña Nieto".

En Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal reprochó que en sexenios pasados se gastaban alrededor de 6 mil millones de pesos en seguros de gastos mayores, algo que, destacó, no ocurre en su gobierno.

"Se gastaban 6 mil millones de pesos en el gobierno en total para el servicio médico especial. Se enfermaba un alto funcionario público y a una clínica privada, y el gobierno pagaba todo. Me consta de altos funcionarios públicos, cuando menos de uno, que se hizo cirugía plástica a costillas del erario, hasta conozco la anécdota.

"¿Hombre o mujer?", se le preguntó.

"Hombre... Ya estaba en el quirófano, ya con el médico y todo, y le dice la señora, su esposa, le dice al médico: ´Déjenle la naricita como la del presidente Peña Nieto´. Pues eso con cargo al erario. Lo tengo que decir así para que nos entendamos de qué se trata", dijo.