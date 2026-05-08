Una finca selló el destino de Rocha

Culiacán, Sin.- La finca Huertos del Pedregal marcó el destino del Cártel de Sinaloa y del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, requerido por Estados Unidos desde hace una semana.

En julio de 2024, Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de "Los Chapitos", secuestró ahí al capo Ismael "El Mayo" Zambada para después entregarlo al gobierno de la Unión Americana, que actualmente lo tiene encarcelado.

Según la carta difundida por "El Mayo" en agosto de dicho año, fue citado en ese rancho por su ahijado para reunirse con Rocha Moya y el legislador Héctor Melesio Cuén Ojeda —quien fue asesinado el 25 de julio de 2024— a fin de mediar entre ambos políticos, que se disputaban el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Tras ese episodio —en el que "El Mayo" fue secuestrado y habrían asesinado a su equipo de seguridad—, "Los Chapitos" y "La Mayiza", las dos facciones del Cártel de Sinaloa, se fracturaron y declararon la guerra que hoy tiene a Sinaloa sumido en la violencia, inseguridad y visos de ingobernabilidad.

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A casi dos años del secuestro de "El Mayo", la finca Huertos del Pedregal se encuentra asegurada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), con sellos oficiales que indican que está en investigación en la carpeta FED/ FEILC/ FEILC-SIN/ 0000053/ 2024.

Tanto en la parte de enfrente como en la de atrás, la finca es resguardada por unos 50 guardias nacionales para evitar que sea tomada por alguna de las facciones en disputa.

Asimismo, la barda perimetral del sitio está adornada con cantera y uno de sus accesos, compuesto por una puerta de hierro forjado color dorado con la leyenda: "Huertos".

Al interior se observan palmeras, cancha de tenis, habitaciones y una alberca abandonada, pues desde 2024 ya nadie más ha entrado a la finca que marcó el destino del Cártel de Sinaloa y de Rocha Moya, a las afueras de la capital sinaloense, donde diariamente se registran asesinatos, balaceras y enfrentamientos entre "La Chapiza" y "La Mayiza".