Una mujer sustituirá a Salgado Macedonio y se definirá por encuesta: Mario Delgado

El sustituto de Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Guerrero será mujer y se definirá por encuesta, informó esta noche Mario Delgado, líder nacional del partido.

Con ello, el partido cambia su decisión de que en Guerrero contendería un hombre, ello por tema de equidad. Ahora Morena contará con 8 mujeres y 7 hombres, para contender por las gubernaturas en disputa.

"En reunión sostenida esta noche por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena se acordó por unanimidad de sus integrantes la ruta para dar cumplimiento a la resolución emitida por las autoridades electorales, respecto a selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

"En este sentido, se decidió que la candidatura será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres; con lo que además, Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral", difundió el partido en un comunicado.

La candidatura, se añadió, se elegirá a través del método de encuesta; misma que se realizará a la brevedad para cumplir en tiempo y forma con lo establecido por las autoridades electorales.

"En los próximos días se informará el resultado de la encuesta y con ello, se realizará el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero", se puntualizó.

La hija de Salgado, Evelyn Salgado Pineda, semanas atrás descartó tal posibilidad a través de un mensaje en redes sociales:

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un "¡Hay toro!".

El mensaje desató las suspicacias, puesto que al referirse a la "juanitas" hace referencia a las candidatas que los partidos políticos colocan en puestos, para después ser sustituidas por un hombre, como ocurrió con Rafael Acosta Ángeles, "Juanito", quien terminó por ceder el mandato en la delegación Iztapalapa a Clara Brugada en el 2009.

Tribunal ratifica negativa de registro a Félix Salgado y a Raúl Morón. Este martes, por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió dejar a Morena sin sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Por 6 votos a favor y con el voto en contra del magistrado presidente, José Luis Vargas, la Sala Superior determinó que Félix Salgado Macedonio no contenderá por la gubernatura de Guerrero, toda vez que cometió una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de precampaña.

Magistradas y magistrados que votaron a favor, coincidieron en que Félix Salgado sí fue precandidato por la gubernatura de Guerrero, hecho que en todo momento el actor negó.