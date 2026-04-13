Abandonan cuerpos decapitados en carretera de Puebla

PUEBLA, Pue.- Los cuerpos de dos personas decapitadas fueron abandonados hoy sobre una carretera en el municipio de San Miguel Xoxtla, ubicado en la parte centro-oeste del estado de Puebla.

Los restos de las víctimas fueron localizados por pobladores sobre la carretera Xoxtla-Tlaltenango, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y encontraron dos cabezas humanas y dos bolsas con restos de los cuerpos.

Los efectivos policiales acordonaron la zona, en tanto efectivos de la Fiscalía General del Estado iniciaron una investigación para determinar la identidad de las víctimas y a los responsables del crimen.

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En los últimos años, el estado de Puebla ha venido sufriendo una escalada de violencia relacionada con la operación de bandas de distribución de drogas y huachicol.

Cada vez es más frecuente la aparición de cuerpos y restos humanos en distintas regiones del estado.