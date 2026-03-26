UNAM logra 36 disciplinas entre las 100 mejores del mundo
El ranking QS 2026 posiciona a la UNAM en lugares destacados en Artes, Ciencias Sociales, Ingeniería y Medicina.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- LaUniversidad Nacional Autónoma de México (UNAM) incrementó
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de 31 a 36 el número de disciplinas ubicadas entre las 100 mejores del mundo en el "QS World University Rankings by Subject 2026", además de aumentar de 10 a 12 aquellas posicionadas dentro del Top 50 a nivel global.
De acuerdo con los resultados del ranking, la institución registró avances en distintos indicadores evaluados, como reputación académica, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad e impacto de la investigación, así como en la red internacional de colaboración científica.
Por áreas de conocimiento, la UNAM se ubicó en el lugar 20 mundial en Artes y Humanidades, y en el 41 en Ciencias Sociales y Administración. En Ingeniería y Tecnología alcanzó la posición 69, mientras que en Ciencias de la Vida y Medicina se colocó en el lugar 99, con lo que ingresó al grupo de las 100 mejores en este rubro.
A nivel específico, algunas disciplinas destacaron por su posicionamiento internacional: Antropología, Estudios del Desarrollo y Lenguas se ubicaron en el lugar 17; Historia del Arte en el 20; Ingeniería Petrolera en el 26, e Ingeniería de Minas y Metalurgia en el 49.
El ranking también refleja la presencia de la universidad en diversas áreas estratégicas del conocimiento, así como su participación en entornos de evaluación internacional que consideran criterios académicos, de investigación y vinculación.
Los resultados del QS World University Rankings by Subject 2026 se elaboran a partir de indicadores que miden el desempeño institucional en docencia e investigación, así como su reconocimiento entre la comunidad académica y el sector empleador a nivel global.
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