UNAM logra 36 disciplinas entre las 100 mejores del mundo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- La

(UNAM)

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de 31 a 36 el número de disciplinas ubicadas entre las 100 mejores del mundo en el "", además de aumentar de 10 a 12 aquellas posicionadas dentro del Top 50 a nivel global.De acuerdo con los resultados del ranking, la institución registróen distintos indicadores evaluados, como, reputación entre empleadores, citas por publicación, productividad e impacto de la investigación, así como en la red internacional dePor áreas de conocimiento, la UNAM se ubicó en elen, y en el 41 en Ciencias Sociales y Administración. En Ingeniería y Tecnología alcanzó la posición 69, mientras que ense colocó en el lugar 99, con lo que ingresó al grupo de las 100 mejores en este rubro.A nivel específico, algunas disciplinas destacaron por su posicionamiento internacional:, Estudios del Desarrollo y Lenguas se ubicaron en el lugar 17;en el 20;en el 26, e Ingeniería de Minas y Metalurgia en el 49.El ranking también refleja la presencia de la universidad en diversasdel conocimiento, así como su participación en entornos deque consideran, de investigación y vinculación.Los resultados delse elaboran a partir de indicadores que miden elen docencia e investigación, así como su reconocimiento entre la comunidad académica y el sector empleador a nivel global.