Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Nacional

UNAM verifica infraestructura tras sismo en CDMX

Sismo en CDMX: UNAM informa que no hay daños en sus instalaciones.

Por El Universal

Enero 02, 2026 02:26 p.m.
UNAM verifica infraestructura tras sismo en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, enero 2 (EL UNIVERSAL).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que derivado del sismo registrado este día a las 07:58, se activaron de manera inmediata los protocolos de revisión en todas sus instalaciones, conforme a los procedimientos establecidos en materia de seguridad y protección civil.

En un comunicado dijo que se llevaron a cabo recorridos de supervisión en la infraestructura universitaria, incluidos edificios académicos, de investigación y administrativos, así como espacios culturales, deportivos y laboratorios, sin que hasta el momento se tengan daños que reportar.

Las comisiones de Seguridad y de Protección Civil continuarán con las revisiones preventivas, como parte de los protocolos institucionales para garantizar condiciones seguras en todos los espacios universitarios.

Hasta el momento la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó 12 personas lesionadas en la Ciudad de México, la caída de cinco postes, cuatro árboles, así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias.

En tanto, la alcaldía Benito Juárez informó del deceso de un hombre de 60 años, en la colonia Álamos, tras el sismo de intensidad 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, que se percibió en la CDMX.

