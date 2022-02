Unen voces en respaldo al periodismo crítico

Casi un millón de usuarios se conectaron durante horas a un debate en Twitter de la organización Sociedad Civil México, bajo el hashtag #TodosSomosLoret. El evento unió a comunicadores, analistas, políticos, empresarios, académicos, actores, amas de casa, estudiantes, futbolistas y profesionistas que repudiaron el uso de recursos del Estado para atacar a un ciudadano opositor al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

CARLOS LORET DE MOLA

Periodista

"Lo que más me gusta es que ya no se trata de mí, del periodismo, se ha vuelto una bitácora cuidadosa de un dictador y el esfuerzo de la sociedad para impedirlo"

Raymundo Riva Palacio

Periodista

"Si ya sabemos que algún día en la mañanera todos vamos a ser crucificados, si ya estamos muertos en ese sentido, entonces lo que hay que hacer es pelear"

Denise Dresser

Académica y analista

"Ese abuso no debe ser tolerado o normalizado, debe ser detenido y denunciado. Hoy fue Carlos Loret, (...) la semana que entra podría ser cualquier mexicano"

Martha Debayle

Conductora

"Esto no se trata únicamente de periodistas, se trata de personas, todos estamos expuestos [a esa situación] todos los días"

Elías López

Senior editor del Washington Post

"Es muy preocupante y alarmante. Tenemos a columnistas que están en riesgo. Usaremos nuestra plataforma para que esto no se normalice"

Alejandro Martí

Empresario y presidente de México SOS

"Lo que se está haciendo es un parte aguas para unirnos, para que nuestra voz se imponga para un país de libertades"

Macario Schettino

Analista político

"Necesitamos con-centrarnos en la actuación de los mexicanos (...) Tenemos el riesgo de decidir nuestro futuro y no permitir que se pierda"

Antonio Esquinca

Conductor y locutor

"Esto está a un paso de convertirse en juzgar, apresar, prohibir y aniquilar a aquel que se atreva a hablar de un sistema o movimiento"

Paola Rojas

Periodista y columnista

"Es crucial que ante este embate tan frontal estemos como gremio y sociedad unidos. Lo que ocurrió es preocupante, más allá de las diferencias"

Martha Tagle

Activista y feminista

"Que se levante la voz ante cada ataque a periodistas, activistas, académicos, feministas. Que se exija y se investigue riqueza de familiares"

Héctor Suárez Gomís

Actor

"Cuando al Presidente le dicen que han asesinado a otro periodista su respuesta es: ´Haré público cuánto gana un periodista al que detesto´"

José Narro Robles

Exrector de la UNAM

"México no se merece lo que sucede. Mi solidaridad a todos los que se han visto afectados en inseguridad, empleo, educación, salud"

Laurie Ann Ximénez-Fyvie

Doctora en Ciencias Médicas

"Si no estamos sangrando por lo que está pasando con los periodistas, es porque no tenemos sangre corriendo por nuestras venas"

Eduardo Urbano Merino

Artista plástico

"Cuando se le ha dado el poder a un solo hombre, las cosas no terminan bien. Muchos no están dimensionando en lo que puede terminar esto".