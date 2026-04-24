Unicef exige legislar contra reclutamiento de menores en cárteles

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- Expertos y la Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (

) llamaron al Senado y al gobierno mexicano aprobar reformas y establecer mecanismos contra la

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por parte de cárteles, ello ante la grave situación que se vive en México en materia de jóvenes y adolescentes desaparecidos.En el marco dela la Acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado", organizado por el Senado, se expuso que se requiere unque sancione severamente el enrolamiento opor parte de grupos criminales, pero también programas y acciones que los alejan de esa realidad.EL UNIVERSAL publicó recientemente que en elhay por lo menosde ley "congeladas" desde hace una década que buscan sancionar lapor parte de los cárteles, pero no existe voluntad de Morena, ni de la oposición por avanzar en este tema., especialista en protección a la infancia enMéxico, añadió que es indispensable hablar delen el país, pues cuando el crimen organizado utiliza a niñas, niños y adolescentes, el desafío para el Estado no es solo reaccionar, sino entender con claridad qué está enfrentando, ya que solo así se pueden atender las, integrante de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (), agregó que este fenómeno no es un daño colateral del narcotráfico, sino un método que los grupos criminales están utilizando para tomar terreno dentro de las comunidades, por lo que se trata de una estructura que utiliza lacomo insumo.La doctora, investigadora en justicia para adolescentes del Instituto de Ciencias Penales de la FGR, asentó que tanto el reclutamiento como la utilización de menores por parte del crimen organizado viola los derechos humanos y compromete su, pues los expone a entornos violentos e inseguros, por lo que no puede ser un fenómeno aislado, dado que se les involucra en elEl presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado,señaló que el tema a tratar no admite indiferencias, pues la utilización de las niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia organizada constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, al vulnerar suy comprometer el presente y futuro del país.Afirmó que detrás de esta realidad existen contextos de, violencia y ausencia de oportunidades que deben ser atendidos por el Estado mexicano, por lo que trabaja en unaen la materia, a fin de que se fortalezca elpara prevenir, sancionar y erradicar el reclutamiento, captación y utilización de menores de edad por organizaciones criminales.Expuso que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (), en, más de 29 mil 500 personas adolescentes fueron imputadas a nivel nacional por la comisión de hechos constitutivos de delito.