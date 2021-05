Universidad de Harvard beca a joven zapoteco

Ramiro González Cruz, un joven originario de San Isidro El Costoche, comunidad ubicada en la Sierra Sur de Oaxaca, fue becado por la Universidad de Harvard a través del Programa Encrucijada de Líderes Emergentes 2021.

El proyecto de este joven zapoteco de 23 años está orientado en apoyar a otros emprendedores que no cuentan con registro de una marca, ni imagen, pero que están interesados en exportar sus productos a otros países.

Ramiro González compartió la noticia a través de un mensaje en sus redes sociales: "Me complace compartir al público que me aceptaron en el Programa Crossroads Emerging Leaders Program (CLEP) de la Universidad de Harvard", el joven explicó que "este programa ha transformado la vida de los primeros estudiantes universitarios en la familia a nivel mundial al identificar y fomentar el talento para formar líderes desde sus comunidades".

La Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, donde se graduó como técnico superior en Desarrollo de Negocios y después cursó la licenciatura en Innovación en Negocios y Mercadotecnia, se unió a las felicitaciones. "La #ComunidadUTVCO felicita a Ramiro González Cruz por este importante logro que sin duda contribuirá a su desarrollo personal y profesional", mencionó en sus redes sociales.

Ramiro es el primer profesionista de San Isidro El Costoche, su pequeña comunidad que cuenta con menos de 400 habitantes, donde se habla la lengua zapoteca.