Urge AMLO a EU para acelerar apoyos a Centroamérica

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a Estados Unidos a acelerar la entrega de 4 mil millones de dólares para impulsar el desarrollo en Centroamérica.

Ello luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que México no quería recibir a migrantes principalmente centroamericanos.

Al encabezar una evaluación de los programas del Bienestar en el Tecnológico de esta ciudad fronteriza, acompañado por el gobernador Javier Corral Jurado (PAN), el titular del Ejecutivo dijo que se trabaja con el gobierno de Estados Unidos en una solución al tema migratorio.

"En cuanto a lo que se plantea sobre el regreso de migrantes, la deportación de migrantes de Estados Unidos, ya estamos atendiendo este asunto. Ya se pronunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, porque tenemos buscar una solución, hemos hecho una propuesta al gobierno de Estados Unidos para que se atiendan las causas, que se apoye a Centroamérica".

"La gente no sale de sus comunidades y no abandona a sus familias por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces aún cuando son trámites que llevan tiempo hay que acelerar el que se entreguen los 4 mil millones de dólares que se ofrecieron para Centroamérica, lo más pronto posible, que se ayude lo más pronto posible, que se ayude a estos países para que no haya necesidad de que la gente salga porque están muy afectados no solo es pobreza, también es violencia y quedaron también muy afectados económicamente porque fueron, padecieron de huracanes".

El presidente López Obrador recordó que esto se lo ha planteado a su homólogo de Estados Unidos y advirtió que se tiene que informar la población para que la nueva política migratoria de ese país no sea aprovechada por los traficantes de personas, los coyotes y los engañen.

"Es muy doloroso lo de las niñas y de los niños y es muy preocupante porque en el norte, no tanto en Chihuahua, sobre todo en Tamaulipas hay mucha violencia y son muchas riesgos para los migrantes, acabamos de tener una situación que asesinaron a 19 migrantes (Camargo) y los quemaron en Tamaulipas", dijo.