Urge PT fortalecer seguridad en cruces ferroviarios del país

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- En el país se registran 630 arrollamientos de trenes al año con saldos fatales por lo que es urgente fortalecer los mecanismos de seguridad en las vías de ferrocarril y reducir accidentes, dijo la senadora Martha Márquez Alvarado.

Ante ello pidió al Ejecutivo Federal destinar mayor presupuesto para garantizar la seguridad en los cruces viales ferroviarios del país.

Mediante un punto de acuerdo presentado al pleno del Senado, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo señaló que tras la extinción del fideicomiso para el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, es necesario realizar mayores esfuerzos para cumplir con la mejora continua de estos.

Martha Márquez recordó que en días pasados, en el fraccionamiento México de Aguascalientes, una pipa cargada con combustible colisionó contra un tren al tratar de ganarle el paso lo que provocó un incendio dañando viviendas y vehículos que se encontraban cercanos, así como afectaciones al medio ambiente.

"Este accidente ocasionó que se tuvieran que evacuar a un centenar de familias que vivían en ese fraccionamiento para salvaguardar su integridad. En esta zona por donde pasa el tren no existía un semáforo o una barrera que diera aviso de la presencia del ferrocarril, y aunado el descuido del conductor de la pipa ocurrió dicho accidente", mencionó la legisladora.

En este sentido, dijo, la señalización del mantenimiento y equipamiento de los cruces recae sobre la autoridad que gestionó su apertura, no obstante, muchas veces no existen recursos para regularizarlos, lo que los hace inseguros.

Martha Márquez informó que al año se generan alrededor de 630 arrollamientos, en ocasiones con víctimas fatales, por la velocidad y la capacidad de carga, el tren no puede frenar con facilidad, "tarda 1.5 km en detenerse".

De acuerdo con la agencia regulatoria del servicio ferroviario, el 54.09% de los accidentes que ocurren en este tipo de transporte son por colisiones con vehículos, y los estados con mayores reportes son: Nuevo León, con 24 reportes; Chihuahua con 23; Guanajuato con 18; Tamaulipas 14 y Coahuila con 13 reportes.

La representante por Aguascalientes resaltó que de acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la seguridad, engloba la protección de la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos, bajo la premisa de que toda muerte o lesión por siniestros de tránsitos es prevenible, por lo que el Ejecutivo Federal, en conjunto con las entidades federativas y los municipios, deberán implementar estrategias que garanticen la seguridad de todas y todos los usuarios de la vía pública.

"Es decir, es obligación de los gobiernos brindar la protección de la vida de los ciudadanos", destacó.

En el caso específico de Aguascalientes, la senadora del PT indicó que las vías ferroviarias que existen atraviesan todo el estado, incluida las zonas metropolitanas donde se concentra el mayor número de población, lo que representa un riesgo latente al no contar con una cultura vial de la prevención y al no tener estas vías con la señalización adecuada para el transito seguro.

Detalló que cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, establecen que en Aguascalientes entre el 2017 al 2021 se registraron 70 accidentes catalogados como colisiones con el tren. Tan solo en el 2020, se registraron 198 incidentes de este tipo, y para el 2021 esta cifra amentó a 235 siniestros.

"Es por ello, que el presente Punto de Acuerdo tiene como objeto exhortar al Poder Ejecutivo Federal, para que, dentro de sus atribuciones pueda destinar presupuesto con el único fin de garantizar la seguridad en los cruces viales ferroviarios de todo el país", concluyó.