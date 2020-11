Urge Sánchez Cordero mayor presencia de mujeres en el sector empresarial

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró necesario que más mujeres ocupen puestos directivos y sean empleadoras en el sector empresarial, ya que esto no sólo ayudará a eliminar la desigualdad de género, sino que fomentará el crecimiento económico del país.

Durante su participación en la inauguración de la cumbre empresarial de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, la titular de Gobernación lamentó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 2.4 por ciento de las mexicanas económicamente activas son empleadoras.

También agregó que, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 31 por ciento de las mujeres ocupan puestos de alta dirección, pero sólo el 7 por ciento forma parte de juntas directivas.

"Esta situación no debe continuar, necesitamos una mayor presencia de las mujeres empleadoras en el sector empresarial y en puestos directivos", dijo la ministra en retiro, quien calificó el liderazgo de las mujeres como fundamental para acortar las brechas de género.

"El liderazgo de las mujeres es fundamental para lograr ese potente cambio, ese cambio requiere que cada día seamos más mujeres en puestos estratégicos en la toma de decisiones, no solo en el gobierno, sino también en la investigación, en las empresas, en general en cualquier posición que permita lograr un cambio a favor de la igualdad", añadió.

El día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este contexto, la secretaria Sánchez Cordero aseveró: "Nosotras somos capaces de las mismas cosas que los hombres, los estereotipos son simplemente eso, no son realidad", y se comprometió a impulsar la participación de las mujeres en las empresas.

Dijo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha entregado créditos empresariales que permiten a las mujeres incluirse en el mercado.

"Estamos convencidas que apostar por apoyarlas en las actividades empresariales es una estrategia que no solamente ayuda a cumplir el objetivo de acabar con la desigualdad de género, sino que es una estrategia clave para el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país", concluyó la responsable de la política interior.