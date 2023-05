Usuaria denuncia a conductor de Uber en Puebla por masturbarse frente a ella

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- Una mujer denunció el momento de miedo que sufrió mientras viajaba en una unidad de la plataforma Uber debido a que el conductor se masturbó durante el trayecto. El hecho ocurrió en la ciudad de Puebla.

"Hoy fui víctima de acoso sexual, pero pudo haber sido peor".

De acuerdo con la publicación de la usuaria de Instagram ferlara4, el horrible momento ocurrió el martes 2 de mayo aproximadamente a las 12:30 horas.

"Los primeros 5 minutos todo iba bien, hasta que empecé a notar que me venía viendo mucho por el retrovisor y tenía movimientos extraños (el coche temblaba)".

La mujer narró que al observar al conductor se percató que se venía masturbando mientras la miraba, pero no pudo hacer nada por miedo a que le hiciera algo peor.

"Hubo un momento en el que tomó crema y siguió masturbándose. Llena de miedo e impotencia no pude decirle nada por temor de que tomara otra ruta o me encerrara, tuve que tranquilizarme y bajarme", señala la joven.

Luego de descender de la unidad, la mujer menciona que pudo observar que el conductor se cubría el miembro con la camisa.

Tras el viaje, la mujer realizó el reporte correspondiente con Uber, quienes solo le indicaron que era un acto inaceptable y que le proporcionarían un enlace para que denunciara el hecho ante las autoridades correspondientes.

"Niñas de Puebla, ¡¡tengan cuidado con este acosador!!", concluyó la joven.

De acuerdo con los datos proporcionados por la misma aplicación, y que la joven compartió en sus redes, el hombre se llama Vladimir y es conductor de Uber desde hace 11 meses. También se observa que ha realizado más de 4 mil viajes y tiene una calificación de 4.99 estrellas.

Además, conduce un vehículo Nissan Versa con placas de circulación UGG341A.

La usuaria también compartió en su red social un video de 15 segundos donde se aprecia como se mueve el brazo del conductor mientras realiza la acción.



Uber inhabilita al conductor de forma definitiva

De acuerdo con medios locales, la empresa Uber informó que el socio conductor fue inhabilitado de forma definitiva de la plataforma y que está dispuesta a colaborar con las autoridades en caso de una investigación.

"Nadie debería pasar por una situación como la descrita. Tan pronto recibimos este reporte activamos nuestro protocolo de respuesta a incidentes, que incluye la investigación del mismo y el soporte a la usuaria afectada", explicó en un comunicado.